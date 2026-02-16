RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes vallomás: A Nagy Ő győztese, Kiss Kriszta végre megmutatta valódi arcát!

Hatalmas port kavart a közösségi médiában egy videó, amelyben a népszerű reality-sztár tabuk nélkül beszél a külsejéről. A Nagy Ő győztese, Kiss Kriszta ugyanis úgy döntött, nem bújkál tovább a drága alapozók és műszempillák mögé, hanem megmutatja követőinek azt a természetességet, amivel elvarázsolta az országot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 07:00
a nagy ő nőiesség önazonosság

Kiss Krisztát az ország idén ismerhette meg alaposabban, amikor feltűnt a képernyőkön, hogy harcba szálljon a tökéletes férfi szívéért. A fiatal szépség A Nagy Ő idei évadának egyik legmeghatározóbb karaktere volt, aki őszinteségével és kisugárzásával rögtön kiemelkedett a mezőnyből. A műsor óta Kriszta élete fenekestül felfordult, ám ő hű maradt önmagához, és most egy olyan témában szólalt meg, ami minden nőt érint.

A Nagy Ő: Kriszta
A Nagy Ő szereplői közül Kriszta lett a nyertes (Fotó: Mediaworks)

A Nagy Ő Krisztája nem fél az éles kritikáktól

Kriszta a legfrissebb videóiban büszkén hirdeti a smink nélküli természetességet, ami a mai filterekkel teli világban szinte forradalmi tettnek számít. Kiemelte, hogy bár imádja a profi sminkeket és gyakran láthatjuk őt tökéletes „dívaként”, ez távolról sem jelenti azt, hogy ne érezné magát szépnek natúr kinézettel is. A kommentelők imádják ezt a fajta közvetlenséget. Végre valaki, aki igazán önmaga tud lenni egy olyan érzelmi hullámvasút és kőkemény „harc” után is, mint amit a televíziós párkeresőben láthattunk. Sokan megjegyezték, hogy Kriszta kisugárzása akkor a legerősebb, amikor nem takarja el semmi az arcát, és látszik rajta az a belső béke, amit a műsor befejezése óta meglelt.

Stohl András mellett sem kell a maszk?

A rajongók persze azonnal találgatni kezdtek: vajon mit szól ehhez a választottja? Idén ugyanis a sármos Stohl András kegyeiért ment a küzdelem, és a nézők szerint egy ilyen kaliberű férfi mellett, mint András, elengedhetetlen a mindig makulátlan és elegáns megjelenés. Kriszta azonban rácáfolt a sztereotípiákra. Szerinte a valódi vonzerő nem a vörös rúzsban, hanem az önazonosságban rejlik. A bulvárvilágban ritka az ilyen szintű kitárulkozás. Míg más celebek a legkisebb bőrhibát is retusálják, Kriszta büszkén vállalja szeplőit és a reggeli fáradtság jeleit is. Ezzel nemcsak egy új trendet teremtett, hanem reményt is adott sok fiatal lánynak, akik nap mint nap küzdenek az irreális szépségideálokkal.

@kisskriszta.hu Vasárnap vagyok a leginkább naturál. Smink nélkül, 48 évesen. Itt vagy én. #natural #nomakeup #ebredesutan #vasarnap #ezvagyoken ♬ eredeti hang - Kiss Kriszta

A győzelem utáni belső átalakulás

A folyamatos kamerák előtti jelenlét és a stressz megtanította neki, hogy a legfontosabb vélemény az, amit ő lát a tükörben. Az ország kedvencévé vált reality-szereplő tehát bebizonyította: van élet a tévés csillogás után is, és az igazán nagy győzelem nem egy trófea vagy egy férfi, hanem az a magabiztosság, amivel bárki elé oda tud állni smink nélkül is. Kriszta példája mutatja, hogy A Nagy Ő nemcsak a szerelmet, hanem az önismerethez vezető utat is elhozhatja valaki számára.

 

