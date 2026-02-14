RETRO RÁDIÓ

Nagy Ő: Stohl András forró csókkal jelentette be a győztest - Videó

Stohl András választott Kiara Lord és Kiss Kriszta között. Véget ért a Nagy Ő műsora.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.02.14. 06:40
A legújabb évadban Stohl András töltötte be a Bachelor azaz a Nagy Ő főszerepét: egyedülálló férfiként 20 nő versengett érte és a szívéért, miközben a kamerák előtt ismerkedtek, randiztak és próbálták elmélyíteni a kapcsolatot. 

A Nagy Ő, Stohl András
A Nagy Ő, Stohl András Krisztát választotta / Fotó: TV2 Sajtószoba 

A Nagy Ő, Stohl András választott

Az évad 2026 január 26-án indult, és hétköznap esténként került adásban a TV2-n. A szereplők között különböző hátterű nők képviseltették magukat: vállalkozók, influenszerek, szakemberek - és hírességek, mint például Kiara Lord. 

Több drámai pillanat is volt: például a versenyzők kiesése, viták, és érzelmekkel teli interakciók a rózsaceremóniák során. A műsor nem csak a felszínes flörtökről szólt. Stohl András újra és újra megpróbálta felfedezni, melyik nő illik hozzá a leginkább, és az évad során feszültségek, romantikus pillanatok, és őszinte beszélgetések is megjelentek. 

A műsor utolsó adásában Stohl Andrásnak meg kellett hoznia a végső döntését. Kiss Kriszta győzelmével ért véget a TV2 párkereső realityje. Stohl András a fináléban végül őt választotta, nem Kiara Lord mellett döntött.

(VIA)

 

