Nagy Ő: Stohl András forró csókkal jelentette be a győztest - Videó

A legújabb évadban Stohl András töltötte be a Bachelor azaz a Nagy Ő főszerepét: egyedülálló férfiként 20 nő versengett érte és a szívéért, miközben a kamerák előtt ismerkedtek, randiztak és próbálták elmélyíteni a kapcsolatot.

A Nagy Ő, Stohl András Krisztát választotta / Fotó: TV2 Sajtószoba

Az évad 2026 január 26-án indult, és hétköznap esténként került adásban a TV2-n. A szereplők között különböző hátterű nők képviseltették magukat: vállalkozók, influenszerek, szakemberek - és hírességek, mint például Kiara Lord.

Több drámai pillanat is volt: például a versenyzők kiesése, viták, és érzelmekkel teli interakciók a rózsaceremóniák során. A műsor nem csak a felszínes flörtökről szólt. Stohl András újra és újra megpróbálta felfedezni, melyik nő illik hozzá a leginkább, és az évad során feszültségek, romantikus pillanatok, és őszinte beszélgetések is megjelentek.

A műsor utolsó adásában Stohl Andrásnak meg kellett hoznia a végső döntését. Kiss Kriszta győzelmével ért véget a TV2 párkereső realityje. Stohl András a fináléban végül őt választotta, nem Kiara Lord mellett döntött.

