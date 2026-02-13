Elszabaduló indulatok a stúdióban – Kiara és Kriszta egymásnak mentek a Nagy Ő kibeszélőben

A beszélgetés eleinte visszafogott hangulatban indult, ám hamar kiderült, hogy a felszín alatt komoly feszültségek húzódnak. A résztvevők ugyan mosolyogva érkeztek A Nagy Ő Kibeszélőjébe, de a jakuzziban elcsattant csók emléke mindent felkavart.

A Nagy Ő választottja Kriszta, úgy látja, több érzelem volt Kiara és András csókjában (Fotó: TV2)

A Nagy Ő Kriszta többet látott Kiara csókjában

A Nagy Ő Kibeszélő műsorában Kriszta és András mellett Kiara, Gina és Böbe is helyet foglalt a stúdióban. A beszélgetést Lékai-Kiss Ramóna vezette, aki nem kerülgette sokáig a forró kását, és feltette az est legkényelmetlenebb kérdését: hogyan élte meg Kriszta azt a bizonyos csókot, amely Kiara és András között csattant el?

A kérdés hallatán érezhetően megfagyott a levegő. A Nagy Ő Stohl András körül kialakult érzelmi háromszög a műsor alatt folyamatosan témát adott, de most mindenki szemtől szembe ült egymással. Kriszta meglepő őszinteséggel reagált.

Őszinte játékos vagyok, őszintén nyilatkozom. Azt láttam, hogy mind a ketten egymásra vannak hangolódva. Ez tagadhatatlan. A szemük, a csók, abban sokkal több volt, mint az, hogy most lementünk a jakuzziba és történjen egy csók

– mondta. Hozzátette:

Nem bántam meg, hogy én nem mentem bele a csókba. Nekik több vacsorájuk, randijuk volt, András sokkal több bókot mondott Kiarának, mint nekem, egészen máshol voltak, máshol tartottak. András elmondta neki, hogy bele lehet szeretni, mi ekkor még nem tartottunk ott, hogy bókokat kapjak.

Kiara és Gina nem értették Kriszta megjegyzését (Fotó: TV2)

„Mi nem csak a testünkkel gondolkodunk”

A Stohl András Nagy Ő történetében ez volt az első csók, amely nyilvánosan is komoly visszhangot váltott ki. Kiara Lord azonban másként látta a helyzetet. Szerinte mindenki felnőtt nő, aki pontosan tudja, mit akar, és a csók semmiféle nyomás eredménye nem volt.

Erre érkezett Kriszta szokatlan megjegyzése:

Felnőtt nők vagyunk és használjuk az agyunkat már ilyen korban. Mi nem csak a testünkkel gondolkodunk.

Kiara értetlenül fogadta a kijelentést. „A test nem tud gondolkodni” – vágott vissza, majd kérlelte Krisztát, hogy fejtse ki pontosan, mire célzott. A válasz azonban elmaradt. „Szerintem érteni kellene ebből. Elmondtam. Nem megy?” – zárta rövidre Kriszta.

A vita innentől egyre hevesebb lett. Böbe megpróbálta közvetíteni az álláspontokat, és úgy fogalmazott, szerinte Kriszta arra gondolhatott, hogy „Te más módszerekkel közelítesz, mások a női praktikáid”. Ez azonban nem csillapította a kedélyeket. Kiara kikérte magának, hogy miért nem Kriszta mondja ki nyíltan, mire céloz, ha problémája van, nem kell helyette elmondani.