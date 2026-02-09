RETRO RÁDIÓ

A Nagy Ő – Kiara Lord nem kímélte Évát: Színtelennek és érdektelennek tartja

Kiara Lord megkapta a hatalom rózsáját, ami nagy felelőséggel bír. Ennek szellemében el is kezdte tesztelni a lányok tűrőképességét A Nagy Ő villában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 22:15
A Nagy Ő-The Bachelor Kiara Lord Stohl András

A Nagy Ő villában minden szem Kiara Lordra szegeződött, hiszen a hatalom rózsájának birtokosa lett. Ez a különleges rózsa nemcsak státuszt ad, hanem szinte „szupererővel” ruházza fel tulajdonosát: aki birtokolja, döntéseivel meghatározhatja a játék menetét, és közelebb kerülhet ahhoz, hogy felfedje a bent lévő lányok valódi érzéseit. A villában soha nem volt még ilyen nagy felelősség, és Kiara most alaposan körbejárta a lányokat, hogy megtudja, ki hogyan viszonyul Stohl Andráshoz. Bár a feladat komoly súlyt rótt rá, kedvességet színlelt, hogy könnyebben férkőzhessen a lányok bizalmába.

A Nagy Ő még mindig rengeteg izgalmat tartogat.
A Nagy Ő villában Kiara Lord alaposan megkeverte a lapokat (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő: Kiara Lord bekóstolta Szarka Évát

Szarka Éva a szobájában olvasott, amikor Kiara Lord belépett. Érdeklődő arccal közeledett: „Szerettem volna alaposabban körbejárni a lányokat, beszélgetni velük, és kideríteni, ki hogyan és miként érez András iránt” – mondta, miközben figyelte, hogyan reagálnak a bent lévők. Éva őszintén beszélt érzéseiről: „Nem vagyok kezdeményező, de mindig adok jelet a férfiaknak” – árulta el, majd hozzátette:

Nincs férfiideálom; számomra az a lényeg, hogy egy férfi mellett nőnek érezzem magam.

 

Álszentnek tartja

Kiara azonban nem tudta teljesen értelmezni Éva szavait, mindvégig szkeptikus volt vele szemben.

Ez az álszent duma, hogy a külső nem fontos, csak a belső… 47 évesen ilyet mondani… egyszerűen keresi önmagát. Számomra íztelen, színtelen, szagtalan

 – kritizálta Évát. Bár a beszélgetés során a vállalkozó édesanya bizonyos részleteket elárult, Kiara számára továbbra sem volt teljesen világos, mit is keres valójában a nő a villában. 

Vajon mire használja fel Kiara Lord a hatalmát?

A hatalom rózsája birtokosaként a volt felnőttfilmes minden gesztust, minden beszélgetést stratégiai előnyként használhat, és ezzel az erővel akár a játék menetét is megváltoztathatja. A villában zajló érzelmi játszmák így egyre izgalmasabbá válnak, miközben a lányok és a Kiara között feszülő dinamika újabb fordulatokat ígér. Egyetlen rózsa, egyetlen döntés – és a hatalom, ami a birtokosát győztessé teheti.

 

