Lékai-Kiss Ramóna megdöbbentette Stohl Andrást, újra szerelmes a tévésztár

Miközben dübörög A Nagy Ő a TV2-n Stohl Andrással és a sztárvendéget bejelentő Lékai-Kiss Ramónával, a Metropol olvasóit még egy korábbi párkapcsolati reality szereplői is módfelett érdeklik. A Házasság első látásra szereplőiről sokan olvastak, mutatjuk a hét legérdekesebb sztárhíreit!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 18:30
top 5 Lékai-Kiss Ramóna top5 Bachelor – A Nagy Ő Házasság első látásra Nagy Ő

A héten folytatódott a 2026-os A Nagy Ő, újabb izgalmas jeleneteknek lehettek tanúi a nézők a vígan flörtölgető Stohl András és az őt épp elcsábítani kívánó nők jóvoltából, Lékai-Kiss Ramóna pedig igencsak meglepte a párra vágyó színészt. A Házasság első látásra szereplőinek magánélete viszont legalább ennyire érdekli az internetezőket. Mutatjuk a sztárrovat legérdekesebb híreit, következzen a top 5!

Házasság első látásra
Zavira és Laci a Házasság első látásra című műsorban  
(Fotó: TV2)

„Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje.” – Megmutatta büszkeségét a Házasság első látásra sztárja

Ki ne emlékezne a festőművészre, Zavirára? A kedvéért hozták vissza a műsorba Brem Lacit a Házasság első látásra című reality pszichológusai, ugyanis a házasságra vágyó nő a bevallása szerint egy olyan férfira vágyott, mint ő. Megkapta, de mégsem működött a dolog. Kiderült: hiányzik az a bizonyos szikra... Zavira a napokban megmutatta, mivel foglalkozik épp, ez pedig sokakat nagyon érdekelt. 

A Házasság első látásra Kármenje az új szerelméről mesélt 
(Fotó: Bors)

A Házasság első látásra Kármenje megszólalt az új párjáról: „Nem budai fiú…”

A Házasság első látásra 3. évada csak egy párnak hozott szerelmet egy időre, de azóta annak is vége. A műsor szereplői közül csak Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel mondtak igent egymásnak a folytatásra, de végül kapcsolatuk zátonyra futott. Kármenre azonban azóta rátalált a szerelem, a Metropolnak mesélt is a rejtélyes lovagról.

Lékai-Kiss Ramóna igencsak meglepte Stohl Bucit 
(Fotó: TV2)

Meglepő bejelentést tett A Nagy Ő-ben Lékai-Kiss Ramóna

A Nagy Ő-ben a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna nem akármilyen bejelentéssel érkezett a még versenyben maradt hölgyekhez, akik mind megszeretnék hódítani Stohl András szívét. De vajon mindenkinek tiszta szándékai vannak a színész felé? Erre a kérdésre kereste Ramóna is a választ, de nem egyedül...

Rátalált a boldogság Jagicza Petire?
(Fotó: TV2)

Nagy a boldogság: Bejelentette az örömhírt a Házasság első látásra sztárja

Rátalált a boldogság Jagicza Petire, a Házasság első látásra egykori szereplőjére. Peti és párja, Liza most nemcsak szavakkal, hanem egy egészen különleges gesztussal is megmutatta, mennyire komolyan gondolja új kapcsolatát. A páros ugyanis közös tetoválást csináltatott, amelynek üzenete sokkal többet jelent számukra, mint bármilyen ékszer vagy hangzatos ígéret.

Meghan Markle: Legnagyobb rémálmával nézett szembe, férje nélküle sütkérezett a brit reflektorfényben - Metro
Meghan Markle-t lopással vádolják (Fotó: Getty Images/Hot! magazin)

Meghan Markle meglopta Károly királyt? Itt a bizonyíték

Nem csak a TV2 párkereső műsorainak történései és a műsorok utóélete izgatták az olvasókat, a brit királyi család is rendszeresen szállít érdekes sztorikat. Most épp azzal vádolják a sussexi hercegnét, Meghan Markle-t, hogy ellopott egy olyan kifejezést, amelyet eddig Károly király használt a levelezéseiben. A 44 éves Meghan Markle tavaly indította el márkáját, az As Ever-t, egy rajongó pedig az X-en osztotta meg, hogy ez egy olyan kifejezés volt, amelyet a 77 éves Károly király gyakran használt, amikor még Wales hercegeként volt ismert.

 

