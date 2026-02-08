Lékai-Kiss Ramóna megdöbbentette Stohl Andrást, újra szerelmes a tévésztár
Miközben dübörög A Nagy Ő a TV2-n Stohl Andrással és a sztárvendéget bejelentő Lékai-Kiss Ramónával, a Metropol olvasóit még egy korábbi párkapcsolati reality szereplői is módfelett érdeklik. A Házasság első látásra szereplőiről sokan olvastak, mutatjuk a hét legérdekesebb sztárhíreit!
A héten folytatódott a 2026-os A Nagy Ő, újabb izgalmas jeleneteknek lehettek tanúi a nézők a vígan flörtölgető Stohl András és az őt épp elcsábítani kívánó nők jóvoltából, Lékai-Kiss Ramóna pedig igencsak meglepte a párra vágyó színészt. A Házasság első látásra szereplőinek magánélete viszont legalább ennyire érdekli az internetezőket. Mutatjuk a sztárrovat legérdekesebb híreit, következzen a top 5!
„Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje.” – Megmutatta büszkeségét a Házasság első látásra sztárja
Ki ne emlékezne a festőművészre, Zavirára? A kedvéért hozták vissza a műsorba Brem Lacit a Házasság első látásra című reality pszichológusai, ugyanis a házasságra vágyó nő a bevallása szerint egy olyan férfira vágyott, mint ő. Megkapta, de mégsem működött a dolog. Kiderült: hiányzik az a bizonyos szikra... Zavira a napokban megmutatta, mivel foglalkozik épp, ez pedig sokakat nagyon érdekelt.
A Házasság első látásra Kármenje megszólalt az új párjáról: „Nem budai fiú…”
A Házasság első látásra 3. évada csak egy párnak hozott szerelmet egy időre, de azóta annak is vége. A műsor szereplői közül csak Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel mondtak igent egymásnak a folytatásra, de végül kapcsolatuk zátonyra futott. Kármenre azonban azóta rátalált a szerelem, a Metropolnak mesélt is a rejtélyes lovagról.
Meglepő bejelentést tett A Nagy Ő-ben Lékai-Kiss Ramóna
A Nagy Ő-ben a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna nem akármilyen bejelentéssel érkezett a még versenyben maradt hölgyekhez, akik mind megszeretnék hódítani Stohl András szívét. De vajon mindenkinek tiszta szándékai vannak a színész felé? Erre a kérdésre kereste Ramóna is a választ, de nem egyedül...
Nagy a boldogság: Bejelentette az örömhírt a Házasság első látásra sztárja
Rátalált a boldogság Jagicza Petire, a Házasság első látásra egykori szereplőjére. Peti és párja, Liza most nemcsak szavakkal, hanem egy egészen különleges gesztussal is megmutatta, mennyire komolyan gondolja új kapcsolatát. A páros ugyanis közös tetoválást csináltatott, amelynek üzenete sokkal többet jelent számukra, mint bármilyen ékszer vagy hangzatos ígéret.
Meghan Markle meglopta Károly királyt? Itt a bizonyíték
Nem csak a TV2 párkereső műsorainak történései és a műsorok utóélete izgatták az olvasókat, a brit királyi család is rendszeresen szállít érdekes sztorikat. Most épp azzal vádolják a sussexi hercegnét, Meghan Markle-t, hogy ellopott egy olyan kifejezést, amelyet eddig Károly király használt a levelezéseiben. A 44 éves Meghan Markle tavaly indította el márkáját, az As Ever-t, egy rajongó pedig az X-en osztotta meg, hogy ez egy olyan kifejezés volt, amelyet a 77 éves Károly király gyakran használt, amikor még Wales hercegeként volt ismert.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre