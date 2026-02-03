„Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje” – megmutatta büszkeségét a Házasság első látásra sztárja
A realityben majdnem valóra vált egy álom. A valóságban viszont a tettek mezejére lépett a Házasság első látásra sztárja.
Ki ne emlékezne a festőművészre, Zavirára, akinek a kedvéért visszahozták a műsorba Brem Lacit a Házasság első látásra című reality pszichológusai. A házasságra vágyó nő ugyanis a bevallása szerint egy olyan férfira vágyott, mint Laci. Megkapta. Mégsem működött a dolog. Kiderült: hiányzik az a bizonyos szikra...
Döntött és cselekedett a Házasság első látásra sztárja
Évekkel ezelőtt kezdtem el ezt a képet. Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje a befejezésnek. Az életben néha félbehagyunk dolgokat. Nem azért, mert nem fontosak, hanem mert még nem volt itt az idejük. Ami igazán a miénk,
az visszahív. És nem mindig úgy, ahogy először elképzeltük, de befejezzük.
– írta Zavira, aki a festményt bemutató videójához Király Linda Te+Én című dalát választotta tökéletes zenei aláfestésül.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre