RETRO RÁDIÓ

„Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje” – megmutatta büszkeségét a Házasság első látásra sztárja

A realityben majdnem valóra vált egy álom. A valóságban viszont a tettek mezejére lépett a Házasság első látásra sztárja.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.03. 20:30
Házasság első látásra exfeleség festmény

Ki ne emlékezne a festőművészre, Zavirára, akinek a kedvéért visszahozták a műsorba Brem Lacit a Házasság első látásra című reality pszichológusai. A házasságra vágyó nő ugyanis a bevallása szerint egy olyan férfira vágyott, mint Laci. Megkapta. Mégsem működött a dolog. Kiderült: hiányzik az a bizonyos szikra...

Házasság első látásra
Nem hozott szerelmet Zavirának és Lacinak a Házasság első látásra című reality (Fotó: TV2)

Döntött és cselekedett a Házasság első látásra sztárja

Évekkel ezelőtt kezdtem el ezt a képet. Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje a befejezésnek. Az életben néha félbehagyunk dolgokat. Nem azért, mert nem fontosak, hanem mert még nem volt itt az idejük. Ami igazán a miénk,
az visszahív. És nem mindig úgy, ahogy először elképzeltük, de befejezzük.

– írta Zavira, aki a festményt bemutató videójához Király Linda Te+Én című dalát választotta tökéletes zenei aláfestésül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu