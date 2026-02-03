„Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje” – megmutatta büszkeségét a Házasság első látásra sztárja

Évekkel ezelőtt kezdtem el ezt a képet. Most éreztem úgy, hogy eljött az ideje a befejezésnek. Az életben néha félbehagyunk dolgokat. Nem azért, mert nem fontosak, hanem mert még nem volt itt az idejük. Ami igazán a miénk,

az visszahív. És nem mindig úgy, ahogy először elképzeltük, de befejezzük.