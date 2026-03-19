Mindenki erre várt már: hatalmas változás jön az időjárásban

A reggeli, délelőtti napsütést követően sok gomolyfelhő képződik majd, de csapadék nem fordul elő. Még gyakran lesz élénk a szél, míg a hőmérséklet 12 fok köré csökken – közölte a Köpönyeg. Ilyen időjárás lesz a mai napon!

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Változó időjárás, kellemetlen frontok - Mit tartogat a hét második fele?

Napos idő várható erőteljes gomolyfelhő-képződéssel – írja a met. Ezek szerint tovább folytatódik a felhős, kissé kiszámíthatatlan időjárás. Emellett tovább csökken a hőmérséklet, azonban a jó hír az, hogy legalább az eső miatt nem kell, hogy fájjon a fejünk.

Pénteken az erősen gomolyfelhős égből azonban kialakulhat zápor is és a szél is élénkebb lesz. A hőmérséklet pedig 10 és 15 fok közé emelkedik majd. A változóan felhős idő a hétvégére is jellemző lesz, de legalább a 13 fok körüli hőmérséklet stagnálni fog.