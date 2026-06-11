Kamionnak csapódott egy autó az M5-ösön, mentőhelikopter érkezett a helyszínre
Kamion hátuljába rohant egy személyautó. Kiemeltek egy embert a roncsból az M5-ösön.
Kakucsnál lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát, az M5-ösön történt baleset miatt.
Mentőhelikopter sietett az M5-ösön történt karambolhoz
Kamion hátuljának ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kakucs közelében. A balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj kiemelt egy embert a gépkocsiból. Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat, írja a katasztrófavédelem.
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