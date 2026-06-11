Kamionnak csapódott egy autó az M5-ösön, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Kakucsnál lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát, az M5-ösön történt baleset miatt.

Mentőhelikopter sietett az M5-ösön történt karambolhoz

(Képünk illusztráció!)

Mentőhelikopter sietett az M5-ösön történt karambolhoz

Kamion hátuljának ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kakucs közelében. A balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj kiemelt egy embert a gépkocsiból. Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat, írja a katasztrófavédelem.