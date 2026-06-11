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Kamionnak csapódott egy autó az M5-ösön, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

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Kamion hátuljába rohant egy személyautó. Kiemeltek egy embert a roncsból az M5-ösön.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 10:36
baleset mentőhelikopter M5-ös autópálya karambol

Kakucsnál lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát, az M5-ösön történt baleset miatt.

Mentőhelikopter sietett az M5-ösön történt karambolhoz
Mentőhelikopter sietett az M5-ösön történt karambolhoz
(Képünk illusztráció!)

Mentőhelikopter sietett az M5-ösön történt karambolhoz

Kamion hátuljának ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kakucs közelében. A balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj kiemelt egy embert a gépkocsiból. Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat, írja a katasztrófavédelem.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu