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Jön a 2026-os Mozgás Éjszakája - ezek a legfontosabb részletek

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Idén is megrendezik az ország egyik legnépszerűbb szabadtéri eseményét. A sportolni vágyók számos módon tehetik próbára erejüket, ügyességüket péntek éjszaka, a Mozgás Éjszakája keretein belül. Íme a részletek!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 10:30
Mozgás Éjszakája program sport

Június 12-én este ismét megrendezik a Mozgás Éjszakáját. Mutatjuk, hol vehetünk részt különböző sporteseményeken éjszakába nyúlóan, és mivel készülnek a szervezők a fővárosi sportbarátoknak!

Jön az idei Mozgás Éjszakája-ezek lesznek a programok
Csak a fővárosban közel 30 sportágat lehet űzni az idei Mozgás Éjszakáján. / Fotó: facebook.com/mozgasejszakaja

Közel 100 helyszínen lesznek programok a Mozgás Éjszakáján

A Mozgás Éjszakája idén Budapesten és további közel 100 helyszínen kerül megrendezésre az Aktív Magyarország támogatásával és a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének koordinálásával. A programok között ráadásul több határon túli települést is találunk. A főváros szívében, a Hősök terén és a Városligetben válogathatunk a jobbnál jobb, éjszakába nyúló lehetőségek közül.

Ezt érdemes tudni a rendezvényről

A sportprogramokon a részvétel teljesen díjmentes. A szervezők mindössze egyetlen dolgot kérnek a résztvevőktől: egy gyors, 1 perces regisztrációval segítsük a munkájukat az esemény előtt. Ezt itt lehet megtenni.

Milyen sportágakban lehet megmérettetni magunkat?

Budapesten közel 30 sportágban mérettethetik meg magukat a sportolni vágyók a zumbától a fitneszig, a tollaslabdától a spinning-ig. Lesz többek között éjszakai élményfutás, belvárosi kerékpártúra, gyalogtúra, hangulatos és látványos görkoris futam, valamint további izgalmas mozgásformák.

Nagyszínpadi és kiemelt programok időrendben

IdőpontProgram megnevezéseHelyszín
19:30 – 20:00Közös zumbás bemelegítés RoxivalHősök tere, Nagyszínpad
20:00 – 20:10MegnyitóHősök Tere, Nagyszínpad
20:00 – 20:15Kerekesszékes futamHősök Tere (Szépművészeti előtt)
20:10 – 21:10Zumba Angyal Andrással és CsapatávalHősök tere, Nagyszínpad
20:15 – 22:00FutásHősök Tere (Szépművészeti előtt)
20:15 – 01:00Gyalogos éjszakai túraVerona Angyalai utca, Néprajzi Múzeum felőli oldal
21:10 – 22:10Pound Mezei EsztivelHősök tere, Nagyszínpad
22:10 – 23:10Béres Alexandra SúlykontrollHősök tere, Nagyszínpad
22:15 – 23:45GörkorcsolyázásHősök Tere (Szépművészeti előtt)
23:10 – 00:10Salsation Faluvégi Andrással és CsapatávalHősök tere, Nagyszínpad
00:10 – 01:10Capoeira aerobic Czanik BalázzsalHősök tere, Nagyszínpad
00:30 – 02:30KerékpározásHősök tere (Szépművészeti előtt)
01:10 – 03:00Dance aerobic a TF CsapatávalHősök tere, Nagyszínpad

Folyamatosan kipróbálható sportágak

20:00 és hajnal 03:00 óra között kipróbálható lesz a fentiek mellett a spinning (Olof Palme sétány), a jóga (Verona Angyalai utca), különböző harcművészetek, a sárkányhajózás (Városligeti-tó), a latin táncok, a korfball, a tollaslabda, a lábtoll-labda, a falmászás, a röplabda, a jégkorong, az ergométeres evezés, a sakk, a kötélugrás, a snowboard, a frizbigolf (Hősök tere) is. A pontos részletekről, a folyamatosan frissülő településlistákról és a helyszíneken kipróbálható sportágak típusairól itt lehet tájékozódni.

 

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