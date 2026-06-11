Jön a 2026-os Mozgás Éjszakája - ezek a legfontosabb részletek
Idén is megrendezik az ország egyik legnépszerűbb szabadtéri eseményét. A sportolni vágyók számos módon tehetik próbára erejüket, ügyességüket péntek éjszaka, a Mozgás Éjszakája keretein belül. Íme a részletek!
Június 12-én este ismét megrendezik a Mozgás Éjszakáját. Mutatjuk, hol vehetünk részt különböző sporteseményeken éjszakába nyúlóan, és mivel készülnek a szervezők a fővárosi sportbarátoknak!
Közel 100 helyszínen lesznek programok a Mozgás Éjszakáján
A Mozgás Éjszakája idén Budapesten és további közel 100 helyszínen kerül megrendezésre az Aktív Magyarország támogatásával és a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének koordinálásával. A programok között ráadásul több határon túli települést is találunk. A főváros szívében, a Hősök terén és a Városligetben válogathatunk a jobbnál jobb, éjszakába nyúló lehetőségek közül.
Ezt érdemes tudni a rendezvényről
A sportprogramokon a részvétel teljesen díjmentes. A szervezők mindössze egyetlen dolgot kérnek a résztvevőktől: egy gyors, 1 perces regisztrációval segítsük a munkájukat az esemény előtt. Ezt itt lehet megtenni.
Milyen sportágakban lehet megmérettetni magunkat?
Budapesten közel 30 sportágban mérettethetik meg magukat a sportolni vágyók a zumbától a fitneszig, a tollaslabdától a spinning-ig. Lesz többek között éjszakai élményfutás, belvárosi kerékpártúra, gyalogtúra, hangulatos és látványos görkoris futam, valamint további izgalmas mozgásformák.
Nagyszínpadi és kiemelt programok időrendben
|Időpont
|Program megnevezése
|Helyszín
|19:30 – 20:00
|Közös zumbás bemelegítés Roxival
|Hősök tere, Nagyszínpad
|20:00 – 20:10
|Megnyitó
|Hősök Tere, Nagyszínpad
|20:00 – 20:15
|Kerekesszékes futam
|Hősök Tere (Szépművészeti előtt)
|20:10 – 21:10
|Zumba Angyal Andrással és Csapatával
|Hősök tere, Nagyszínpad
|20:15 – 22:00
|Futás
|Hősök Tere (Szépművészeti előtt)
|20:15 – 01:00
|Gyalogos éjszakai túra
|Verona Angyalai utca, Néprajzi Múzeum felőli oldal
|21:10 – 22:10
|Pound Mezei Esztivel
|Hősök tere, Nagyszínpad
|22:10 – 23:10
|Béres Alexandra Súlykontroll
|Hősök tere, Nagyszínpad
|22:15 – 23:45
|Görkorcsolyázás
|Hősök Tere (Szépművészeti előtt)
|23:10 – 00:10
|Salsation Faluvégi Andrással és Csapatával
|Hősök tere, Nagyszínpad
|00:10 – 01:10
|Capoeira aerobic Czanik Balázzsal
|Hősök tere, Nagyszínpad
|00:30 – 02:30
|Kerékpározás
|Hősök tere (Szépművészeti előtt)
|01:10 – 03:00
|Dance aerobic a TF Csapatával
|Hősök tere, Nagyszínpad
Folyamatosan kipróbálható sportágak
20:00 és hajnal 03:00 óra között kipróbálható lesz a fentiek mellett a spinning (Olof Palme sétány), a jóga (Verona Angyalai utca), különböző harcművészetek, a sárkányhajózás (Városligeti-tó), a latin táncok, a korfball, a tollaslabda, a lábtoll-labda, a falmászás, a röplabda, a jégkorong, az ergométeres evezés, a sakk, a kötélugrás, a snowboard, a frizbigolf (Hősök tere) is. A pontos részletekről, a folyamatosan frissülő településlistákról és a helyszíneken kipróbálható sportágak típusairól itt lehet tájékozódni.
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