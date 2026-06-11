Jön a 2026-os Mozgás Éjszakája - ezek a legfontosabb részletek

Június 12-én este ismét megrendezik a Mozgás Éjszakáját. Mutatjuk, hol vehetünk részt különböző sporteseményeken éjszakába nyúlóan, és mivel készülnek a szervezők a fővárosi sportbarátoknak!

Csak a fővárosban közel 30 sportágat lehet űzni az idei Mozgás Éjszakáján. / Fotó: facebook.com/mozgasejszakaja

Közel 100 helyszínen lesznek programok a Mozgás Éjszakáján

A Mozgás Éjszakája idén Budapesten és további közel 100 helyszínen kerül megrendezésre az Aktív Magyarország támogatásával és a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének koordinálásával. A programok között ráadásul több határon túli települést is találunk. A főváros szívében, a Hősök terén és a Városligetben válogathatunk a jobbnál jobb, éjszakába nyúló lehetőségek közül.

Ezt érdemes tudni a rendezvényről

A sportprogramokon a részvétel teljesen díjmentes. A szervezők mindössze egyetlen dolgot kérnek a résztvevőktől: egy gyors, 1 perces regisztrációval segítsük a munkájukat az esemény előtt. Ezt itt lehet megtenni.

Milyen sportágakban lehet megmérettetni magunkat?

Budapesten közel 30 sportágban mérettethetik meg magukat a sportolni vágyók a zumbától a fitneszig, a tollaslabdától a spinning-ig. Lesz többek között éjszakai élményfutás, belvárosi kerékpártúra, gyalogtúra, hangulatos és látványos görkoris futam, valamint további izgalmas mozgásformák.

Nagyszínpadi és kiemelt programok időrendben Időpont Program megnevezése Helyszín 19:30 – 20:00 Közös zumbás bemelegítés Roxival Hősök tere, Nagyszínpad 20:00 – 20:10 Megnyitó Hősök Tere, Nagyszínpad 20:00 – 20:15 Kerekesszékes futam Hősök Tere (Szépművészeti előtt) 20:10 – 21:10 Zumba Angyal Andrással és Csapatával Hősök tere, Nagyszínpad 20:15 – 22:00 Futás Hősök Tere (Szépművészeti előtt) 20:15 – 01:00 Gyalogos éjszakai túra Verona Angyalai utca, Néprajzi Múzeum felőli oldal 21:10 – 22:10 Pound Mezei Esztivel Hősök tere, Nagyszínpad 22:10 – 23:10 Béres Alexandra Súlykontroll Hősök tere, Nagyszínpad 22:15 – 23:45 Görkorcsolyázás Hősök Tere (Szépművészeti előtt) 23:10 – 00:10 Salsation Faluvégi Andrással és Csapatával Hősök tere, Nagyszínpad 00:10 – 01:10 Capoeira aerobic Czanik Balázzsal Hősök tere, Nagyszínpad 00:30 – 02:30 Kerékpározás Hősök tere (Szépművészeti előtt) 01:10 – 03:00 Dance aerobic a TF Csapatával Hősök tere, Nagyszínpad

Folyamatosan kipróbálható sportágak

20:00 és hajnal 03:00 óra között kipróbálható lesz a fentiek mellett a spinning (Olof Palme sétány), a jóga (Verona Angyalai utca), különböző harcművészetek, a sárkányhajózás (Városligeti-tó), a latin táncok, a korfball, a tollaslabda, a lábtoll-labda, a falmászás, a röplabda, a jégkorong, az ergométeres evezés, a sakk, a kötélugrás, a snowboard, a frizbigolf (Hősök tere) is. A pontos részletekről, a folyamatosan frissülő településlistákról és a helyszíneken kipróbálható sportágak típusairól itt lehet tájékozódni.