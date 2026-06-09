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Meccs előtt jelentett be örömhírt a magyar válogatott focista, özönlenek a gratulációk

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Végtelenül büszke Schäfer András, aki nagy bejelentést tett feleségéről a Magyarország–Kazahsztán-meccs előtt.

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Szerző: B.
Létrehozva: 2026.06.09. 12:15
magyar válogatott Schafer András diploma

Büszkén osztotta meg a kedd esti Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés (19:00, tv: M4 Sport) előtt Schäfer András, hogy a felesége ledoktorált. A 27 éves labdarúgó és Luca nem győzik fogadni a gratulációkat.

Magyarország-Kazahsztán: Schäfer András
Schäfer András felesége orvosi diplomát szerzett, a válogatott labdarúgó közben a Magyarország–Kazahsztán-meccsre készül
Fotó: Tumbász Hédi

Schäfer András bejelentése a Magyarország–Kazahsztán-meccs előtt

Schäfer András pénteken még végigjátszotta a Finnország ellen 2-1-re megnyert felkészülési találkozót, majd a siker után gőzerővel kezdett készülni a Kazahsztán elleni mérkőzésre. Azonban a két összecsapás között is volt oka az örömre, miután a felesége, Luca doktori címet szerzett. A 27 éves labdarúgó és párja még 2024 végén mondták ki egymásnak a boldogító igent, de a lakodalomra csak tavaly nyáron került sor – amiből a rajongók is kaphattak egy kis ízelítőt a Union Berlin középpályásának Instagram-oldalán megosztott videón keresztül.

Schäfernek és a feleségének most megint van oka az örömre, miután Luca általános orvosi diplomát szerzett külföldön.

A hírt a magyar válogatott játékosa is megosztotta a saját Instagram-oldalán – egy hatalmas piros szív kíséretében.

 

 

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