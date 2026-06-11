Több mint 70 tonna hulladékot halmozott fel az udvarán

A Hatvani Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki többezer kg veszélyes hulladékot halmozott fel a gyöngyösoroszi háza udvarán.

Több ezer kilogramm veszélyes hulladék miatt áll bíróság elé

Fotó: Ügyészség

Hiába kötelezték, nem szállíttatta el a hulladékot

A vád szerint a férfi a lakóháza udvarán 2024. év elejétől különböző típusú hulladékot gyűjtött és tárolt. Ismeretlen személytől 150 forint/darab áron használt gumiabroncsokat vett át, amivel 300.000 forint bevételre tett szert. A vádlott engedély nélkül közel másfél év alatt összesen 120 m3 gumiabroncsot, több mint 70.000 kg kommunális hulladékot, valamint közel 7.000 kg veszélyes hulladékot (azbesztet tartalmazó építőanyagot és szénkátrány tartalmú bitument) halmozott fel, írja az Ügyészség.

2024 márciusában az illetékes hatóság kötelezte a vádlottat a hulladék elszállítására, aki ennek nem tett eleget. A kormányhivatal végül valamennyi hulladékot elszállíttatta 2025. júliusában, majd ennek a költségét a vádlottra terhelte.

A vád tárgya különösen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette. A Hatvani Járási Ügyészség vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és – a hulladék felvásárlásával szerzett jövedelemmel egyező mértékű – vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szemben.

A helyszíni szemlén készült képen a vádlott udvarán felhalmozott hulladék egy része látható.