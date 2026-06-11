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Harry herceg őszinte vallomása: „Ha nem lett volna a sportpálya, akkor nem maradtam volna az iskolában”

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A herceg a sportvilág egyik legbefolyásosabb embere.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 11:30
Módosítva: 2026.06.11. 12:20
Harry herceg verseny sport

Harry herceg neve megjelent a Time magazin 2026-os 100 legbefolyásosabb sportemberének listáján, LeBron James, Lionel Messi, Alysa Liuval és másokkal együtt. A sport rendkívül fontos a herceg életében, ezért elmesélte, nem maradt volna az iskolában sem, ha nem lett volna annyi lehetősége a sportolásra.

Harry hercegnek nagyon sokat jelent a sportolás
Harry herceg elmondása szerint a testmozgás nélkül nem sok ideig maradt volna az iskolában  
   Fotó: AFP/AFP

Harry hercegnek nagyon sokat jelent a sportolás

A herceget beválasztották a Time magazin 2026-os 100 legbefolyásosabb sportemberének listájára az Invictus Games nevű adaptív sportversenyen végzett munkájáért, amely a világ minden tájáról érkező fegyveres erők katonáinak és veteránoknak szól. Harry elmondta, hogy az Invictus Games ötvözte a veteránoknak való visszaadás iránti vágyát és a sport iránti szeretetét.

Harry herceg rögbit, focit, krikettet és pólót játszott gyermekkorában és elmondta, hogy hamarabb otthagyta volna az iskolát, ha nem tudott volna sportolni.

Én azok közé a gyerekek közé tartoztam az iskolában, akik nem élvezték a tantermi munkát. Ha nem lett volna a sportpálya, akkor nem maradtam volna az iskolában.

Az első Invictus Games játékokat 2014-ben, Londonban rendezték meg, azóta pedig Orlandóban, Torontóban, Sydney-ben, Hágában, Düsseldorfban és Vancouver-Whistlerben is véghezvitték. A következőre Birminghamben esik sor, amelyen mintegy 550 versenyző vesz részt körülbelül 25 országból, Harry herceg pedig a jövő hónapban az Egyesült Királyságba látogat.

A sikerek ellenére Harry herceg szeretné tovább bővíteni az Invictus Games rendezvényt, és talán az egyhetes eseményt hosszabb időtartamra is kiterjeszteni. Harry herceg korábban a People-nek a játékok évtizedes évfordulójáról a következőket nyilatkozta:

Elképesztő, hogy 10 év után is még mindig csináljuk, hogy még mindig csinálnunk kell. Addig folytatjuk a játékokat, ameddig szükséges, és az igény inkább növekszik, mint csökken. Arra, hogy 2027-ben visszatér az Egyesült Királyságba, soha nem gondoltam volna.

 

 

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