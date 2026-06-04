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Milyen nagy már: 5 éves lett Meghan és Harry kislánya, Lilibet – Friss fotók

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Június 4-én ünnepli születésnapját a hercegi pár lánya. Mesés felvételek készültek Lilibetről.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 12:34
Módosítva: 2026.06.04. 13:49
Meghan Markle Lilibet születésnap Harry herceg

Meghan Markle kis hercegnője, Lilibet 2026. június 4-én ünnepli az ötödik születésnapját. Harry és Meghan lánya sokat nőtt és egyre jobban hasonlít szüleire.

Lilibet
Meghan és Harry lánya, Lilibet már igazi hercegnő Fotó: AFP

Gyönyörű vörös hajjal büszkélkedhet Lilibet hercegnő

A sussexi hercegné lánya, Lilibet június 4-én, csütörtökön ünnepli ötödik születésnapját. Meghan Markle egy Instagram-posztban mutatta meg rajongóinak kislányát, akinek gyönyörű vörös haja is látható.

Két fotót is közzétett a hercegi pár a jeles alkalomból. Az első képen Harry herceg tartja karjaiban Lilibetet, miközben édesanyja és ő maga is mosolyogva tekint rá. A második egy kedves fotó a kis hercegnőről, amint mezítláb sétál a család montecitói otthonának kertjében. Lilibet mindkét képen hímzett nyári ruhát visel, hosszú, vörös haját pedig kibontva hordja.

Álmaink kislánya! Boldog 5. születésnapot, Lili!

írta Meghan a képek alá egy szív emoji kíséretében.

A 44 éves Meghan és a 41 éves Harry először 2019-ben vált szülővé, mikor Archie herceg világra jött. Majd 2020-ban visszavonultak az udvartól, Kaliforniába költöztek, ahol 2021. június 4-én megszületett Lilibet – számol be róla a People.

A pár a média kíváncsi tekintetétől óvva neveli gyermekeit, gondosan ügyelve rá, mit mutatnak meg belőle. 2025-ben Meghan elindította az Instagram-fiókját, ahol diszkrét fotókon keresztül mutatja be az életüket.

A sussexi hercegné tavaly a People magazinnak adott exkluzív interjúban mesélt őszintén a családjuk belső világáról.

„Ha egyszer megismersz minket, szerintem azt szeretnéd, hogy szülőkként ugyanolyan normális életünk legyen – és a gyermekeinknek is –, mint bárki másnak, függetlenül attól, hogy mennyire egyedi a helyzetünk.”

 

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