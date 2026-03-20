Ezért rejti el Meghan Markle a gyermekei arcát

Harry herceg és Meghan Markle ritkán tették ki a reflektorfénynek gyermekeiket, ha Archie herceg vagy Lilibet hercegnő meg is jelennek, arcuk akkor sem látható a képeken.

Meghan Markle ritkán tesz ki képet gyermekeiről

A sussexi hercegi páros egyik barátja szerint Harry herceg vonakodott nyilvánosan megmutatni gyermekeit, nem azért, mert el akarta rejteni őket, hanem mert védi a biztonságukat és a magánéletüket a potenciális fenyegetésektől.

Az utóbbi hónapokban Meghan azonban több betekintést nyújtott életükbe, Instagram-fiókján keresztül. Legutóbb március 18-án, szerdán osztott meg egy fotót Meghan a hírfolyamában lányáról, ahol az arca szintén nem látszik. A Good Morning Britain munkatársa, Narinder Kaur megszólalt miért lehet az, hogy a hercegné nem mutatja meg gyermekei arcát. Azt sugallta, hogy a kritikusok által megfogalmazott negatív vélemények befolyásolják Harry hercegék döntését ebben a kérdésben.

Az X platformon osztotta meg véleményét.

Sussex hercegnéje nem köteles megmutatni gyermekei arcát egy olyan rendszerben, amelyet kifejezetten az ő tönkretételükre terveztek

- idézi szavait az Express.

Szerinte ez a gyűlölködőket bosszantja is rendesen. „Ha kedvesebb lettél volna, talán láthattuk volna egy brit herceg és hercegnő arcát” - bírálja azokat, akik negatív véleménnyel vannak Meghan Markle-ékről.

Lilibet hercegnő a fent említett bejegyzésben éppen anyukájának, Meghan Markle-nek segít gyönyörű és friss virágdíszeket készíteni otthon, kertjükben, a kaliforniai Montecito-ban.