Pókok lepték el a család házát, mégsem akarnak kiköltözni egyetlen ok miatt
A család nem bánja, hogy velük kell élniük. Van, hogy 5-6 pókot is megfognak a kihelyezett csapdák.
Pókokkal osztja meg otthonát egy családanya, aki egyszerűen nem hajlandó kiköltözni a saját házából. Életüket ugyan kihívás elé állították a rovarok, de még ez sem tántorítja el őket attól, hogy továbbra is együtt éljenek a négy fal között a rémisztő pókokkal.
Pókokkal él a család, de nem bánják
Rengeteg embert kiráz a hideg a pókoktól. Mert valljuk be kevesebb félelmetes dolog létezik nyolc szőrős lábnál. Sokszor még viccelődünk is azzal, hogyha meglátunk egy pókot az otthonunkban, az már az ő otthona, és legszívesebben menekülőre fognánk.
Van egy édesanya, aki viszont teljesen ennek az ellenkezőjét gondolja. Sunni Son két éve dokumentálja, hogy a családja miként él együtt barna remete pókokkal Arkansas államban. Sunni „pókos nőként” vált ismertté a közösségi médiában, videói milliós nézettséget érnek el, s sokan igen veszélyesnek tartják a helyzetüket, ugyanis a barna remete pókok rendkívül mérgező pókok az Egyesült Államokban. „Sokan azt hiszik, éjszakánként attól félek, hogy megharapnak minket. Pedig pont ellenkezőleg: még sosem voltam ilyen nyugodt.” - mondta Sunni.
Sunniéknál 2024 júniusában lett feltűnő a pókok mennyisége egy tornádó után, amely a környéket és az Sunni otthonát is megrongálta. Az első példán nem sokkal a természeti katasztrófa után tűnt fel a család nappalijában. „Valószínűleg már korábban is itt voltak, csak a vihar után aktívabbá váltak” – magyarázta az édesanya, majd hozzátette, hogy néhány hónap alatt 5-6 pók kerül a csapdákba.
Son hangsúlyozta, hogy azonnal szakember segítségét kérte. „Nem próbáltam egyedül megoldani. Amint azonosítottam a pókot, hívtam a kártevőirtókat.” Sunninak a szakember azt mondta, hogy a pókokat teljesen kiirtani szinte egyelő a lehetetlennel, ezért csapdákat és speciális módszereket kell a családnak alkalmazni, ráadásul az életmódjukon is változtatniuk kellett.
Nem tervezik a költözést a kihívás ellenére sem
Son helyzete anyák napján változott meg, amikor is az egyik példány megharapta az édesanyát. „Eleinte nem éreztem semmit, aztán két óra múlva erős fájdalom jelentkezett.” Sunni a következő napokban súlyos tüneteket tapasztalt magán: „Teljes testemen kiütések jelentek meg, az ízületeim bedagadtak.” Ugyan a harapás után nem alakult ki súlyos szövetkárosodás, ennek ellenére a harapás így is ágynak döntötte.
S bár kellemetlen pillanatokat okozott a pókcsípés, a család még ennek ellenére sem hajlandó elhagyni az otthonukat. „Aki ezt javasolja, nem ismeri ezeket a pókokat – itt nagyon gyakoriak.” Son elhessegette azt a tévhitet is miszerint a család félelemben élne a pókok miatt. Mint mondja vannak kihívások, de ennek ellenére szeretik az otthonukat. „Van néhány pók, de rengeteg természet is körülvesz minket. A rosszból végül jó is született.” - mondta a PEOPLE magazinnak.
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