Pókok lepték el a család házát, mégsem akarnak kiköltözni egyetlen ok miatt

Pókokkal osztja meg otthonát egy családanya, aki egyszerűen nem hajlandó kiköltözni a saját házából. Életüket ugyan kihívás elé állították a rovarok, de még ez sem tántorítja el őket attól, hogy továbbra is együtt éljenek a négy fal között a rémisztő pókokkal.

A barnaremete pókok együtt élnek a családdal, akik egyáltalán nem tervezik a kiköltözést

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Pókokkal él a család, de nem bánják

Rengeteg embert kiráz a hideg a pókoktól. Mert valljuk be kevesebb félelmetes dolog létezik nyolc szőrős lábnál. Sokszor még viccelődünk is azzal, hogyha meglátunk egy pókot az otthonunkban, az már az ő otthona, és legszívesebben menekülőre fognánk.

Van egy édesanya, aki viszont teljesen ennek az ellenkezőjét gondolja. Sunni Son két éve dokumentálja, hogy a családja miként él együtt barna remete pókokkal Arkansas államban. Sunni „pókos nőként” vált ismertté a közösségi médiában, videói milliós nézettséget érnek el, s sokan igen veszélyesnek tartják a helyzetüket, ugyanis a barna remete pókok rendkívül mérgező pókok az Egyesült Államokban. „Sokan azt hiszik, éjszakánként attól félek, hogy megharapnak minket. Pedig pont ellenkezőleg: még sosem voltam ilyen nyugodt.” - mondta Sunni.

Sunniéknál 2024 júniusában lett feltűnő a pókok mennyisége egy tornádó után, amely a környéket és az Sunni otthonát is megrongálta. Az első példán nem sokkal a természeti katasztrófa után tűnt fel a család nappalijában. „Valószínűleg már korábban is itt voltak, csak a vihar után aktívabbá váltak” – magyarázta az édesanya, majd hozzátette, hogy néhány hónap alatt 5-6 pók kerül a csapdákba.

Son hangsúlyozta, hogy azonnal szakember segítségét kérte. „Nem próbáltam egyedül megoldani. Amint azonosítottam a pókot, hívtam a kártevőirtókat.” Sunninak a szakember azt mondta, hogy a pókokat teljesen kiirtani szinte egyelő a lehetetlennel, ezért csapdákat és speciális módszereket kell a családnak alkalmazni, ráadásul az életmódjukon is változtatniuk kellett.

Nem tervezik a költözést a kihívás ellenére sem

Son helyzete anyák napján változott meg, amikor is az egyik példány megharapta az édesanyát. „Eleinte nem éreztem semmit, aztán két óra múlva erős fájdalom jelentkezett.” Sunni a következő napokban súlyos tüneteket tapasztalt magán: „Teljes testemen kiütések jelentek meg, az ízületeim bedagadtak.” Ugyan a harapás után nem alakult ki súlyos szövetkárosodás, ennek ellenére a harapás így is ágynak döntötte.