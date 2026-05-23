Kecskék mentettek életet egy hatalmas vihar után - A bajbajutott család háziállataiknak köszönheti életét

Kecskék mentettek életet egy hatalmas vihar után. A család az összedőlt ház romjai alá szorult, azonban a bátor és kitartó állatok bégetésének köszönhetően a mentőcsapatok megtalálták a bajbajuott családtagokat.

Kecskék mentettek életet egy hatalmas tornádó után

Fotó: YouTube/Inside Edition

Saját háziállataik mentették meg a családot Oklahomában, miután egy rendkívül erős tornádó döntötte romba az otthonukat, majd a romok alá szorultak. Az eset április végén történt Enid városában, amikor este 8 óra körül lecsapott egy EF-4-es erősségű tornádó, amely akár 320 km/órás széllel pusztított, és mintegy 50 ezer lakos otthonát érintette.

A Sloat család éppen egy sportműsort nézett a tévében, amikor megszólalt a tornádó riasztás. „Nyugodtan ültünk, amikor megszólalt a figyelmeztetés” - idézte fel a pillanatot Adam Sloat, majd hozzátette, hogy a közeledő vihar hangja olyan volt, mint ha egy tehervonatot hallottak volna. Azonnal szólt feleségének és kamasz lányának, hogy siessenek az óvóhelyre.

A család két szomszédjukkal együtt menekült a földalatti bunkerbe, a tornádó ezidő alatt teljes erővel csapott le a házra.

Üvegek törtek, hallottuk, ahogy a téglák lezuhannak és az ajtónk is benyomódott

– mondta ezt már Mary Sloat. A vihar nagyjából tíz percig tombolt, ezalatt Adam még a segélyközpontot is felhívta.

Folytonos bégetéssel jelezték a család bunkerét

A tornádó végül elvonult, de amikor ki akartak jönni a bunkerből, az ajtó nem mozdult. A mentők félórával később értek a családhoz, de nem tudták pontosan behatárolni, hogy vajon hol lehetnek. „Fogalmuk sem volt, hol vagyunk, nem is hallottak minket” – mondta Adam.

A család lánya hallotta, a kecskéiknek a hangját a romok fölül. A szülők eleinte szkeptikusak voltak, azt gondolták, hogy a hároméves Percy és Penny névre keresztelt kecskék nem élhették túl a vihart. A két kecske ennek az ellentétjét bizonyította és kitartó bégetéssel, illetve a romokon topogással jelzett.

„A mentők nem tudták, hol vagyunk, de Percy és Penny igen. Pont fölöttünk álltak, és folyamatosan zajt csaptak, amíg a mentők oda nem jöttek és el nem kezdték eltávolítani a törmeléket.” – mesélte Adam.

Végül a kecskék kitartó jelzésének köszönhetően a családra találtak a mentők, akik a kiszabaduláskor látták, hogy az otthonuk szinte teljesen megsemmisült.

Semmi nem maradt, minden romokban hevert. Az egyik tűzoltó azt mondta: nem tudtuk, hol vannak, amíg meg nem láttuk a kecskéiket.

A helyi hatóságok szerint annak ellenére, hogy hatalmas pusztítást végzett a vihar, szerencsére csak kisebb sérülések keletkeztek. Az állatok hősies tette után a család más szemmel tekint a háziállataikra. „Amikor legközelebb rosszalkodnak vagy megböknek, biztosan eszembe jut ez a nap. Nem hiszem, hogy sok embernek van ilyen kecskés története.” – mondta Mary a PEOPLE-nek.