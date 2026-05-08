Leszakadt az ég: brutális, fekete felhő Magyarország felett – Galéria!

Szinte apokaliptikus látvány fogadta azokat, akik csütörtökön Szeged környékén az égre tekintettek. A város fölé óriási, sötét felhőtömeg érkezett május 7-én, amelyből egybefüggő csapadékfüggöny szakadt le. Az időjárás ismét megmutatta a zord arcát. Az égi jelenségről a lélegzetelállító fotókat egy magyar viharvadász készítette.

Egy szempillantás alatt beborult az ég Szegeden. Zord arcát mutatta az időjárás

Fotó: Sütő's Photography

A különleges fotókon jól látszik, ahogy a fekete felhők alatt szinte oszlopként hullik az eső a távolban. A jelenséget egy erős zivatarfelhő, úgynevezett cumulonimbus okozta. Ez a felhőtípus a leghevesebb nyári viharoknál is megjelenik és percek alatt képes hatalmas mennyiségű csapadékot lezúdítani. Akkor alakul ki, amikor a meleg, nedves levegő gyorsan emelkedni kezd, majd a magasban lehűl. A folyamat során óriási, magasba törő felhő képződik, amelyből zápor, villámlás, erős szél és akár jégeső is érkezhet.

A képeken látható sötét „fal” nem tornádó, hanem annyira sűrű eső, hogy távolról már szinte egybefüggő függönynek tűnik. Az ilyen zivatarcellák gyakran hirtelen csapnak le és rövid idő alatt teljesen megváltoztatják a hangulatot. A napsütést pillanatok alatt váltja fel a sötétség és a viharos szél.



Vége szakad a csapadékos időjárásnak

Az elmúlt napok országszerte csapadékosan teltek. Több helyen alakultak ki záporok és zivatarok. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban még mindig számítani lehet elszórtan újabb záporokra és zivatarokra, főleg a délutáni órákban; azonban hétvégén több napsütés, kellemesebb hőmérséklet és kevesebb csapadék érkezhet. Ennek ellenére a májusi égbolt továbbra is tartogathat meglepetéseket, így nem árt figyelni a gyorsan változó felhőket!

Nézd meg te is a lélegzetelállító fotókat! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig: