Pécsi buszbaleset: már csak egy fiatalt ápolnak a kórházban

Combcsonttöréssel műtötték a fiatal lányt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 21:07
Módosítva: 2026.05.30. 21:10
Szombat reggel a 6-os főúton szörnyű buszbaleset történt, Pécs és Hird között. A bérelt autóbuszon utazó sportolók a Magyar Kupa 2. fordulójára utaztak Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba.

Halálos áldozatot követelt a szombat reggeli buszbaleset Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében, egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött.

A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola közössége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt sofőr családjának és szeretteinek. A történtekre való tekintettel a sportiskola aerobikosai a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain nem vesznek részt.

Egy lányt ápolnak még a pécsi kórházban azok közül, akiket a Pécsi Sportiskola aerobik csapatát szállító busz szombat reggeli balesetét követően elláttak - tájékoztatta a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese szombaton este az MTI-t.

Róth Ernő elmondta, hogy a legtöbb fiatalt már korábban hazaengedték, egy 14 éves lányt, akit combcsonttöréssel operáltak, a kórházban ápolják.

A baleset másik sérültjét, a csapat egyik edzőjét, aki nyakcsigolya- és medencesérülést szenvedett, merevítőkkel engedtek haza. Mint mondta, a következő hetekben dől majd el, hogy szükséges-e műtétet végrehajtani a sérültön vagy anélkül is meggyógyul-e a sérülése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
