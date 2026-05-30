Démoni játék és láthatatlan sebek: egy fesztivál szelleme terrorizálja a nőt

A vérfagyasztó játék a nő testén megmagyarázhatatlan nyomokat hagyott.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.30. 20:30
Egy paranormális nyomozó, a 43 éves Brocarde azt állítja, hogy egy feltételezhetően démoni, bólogatós játék kísérti, amely a heavy metal zene hallatán magától megmozdul.  

A horrorisztikus  játék egy metál zenei Download Fesztiválról származik, ami démoni erővel bír / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Démoni játék: önálló életre kell heavy metal zenére

Az oxfordi énekesnő szerint az élete 2021-ben változott meg, amikor találkozott Edwardóval, egy viktoriánus katonaszellemmel, aki szerelmet vallott neki. A pár „összeházasodott” 2022 Halloweenjén, majd a következő évben elváltak, miután a nő szerint Edwardo a nászúton túl sokat ivott, féltékennyé és birtoklóvá vált, sőt Marilyn Monroe szelleme iránt is érdeklődni kezdett.

A szakítás után Brocarde a világot járta, és paranormális jelenségeket dokumentált. Azt állítja, látott már idegenszerű alakot az 51-es körzetben, és 18. századi szellemeket is a Download Festiválon, amelyek közül az egyik „Busted” zenére pogózott.

Nemrég egy furcsa műanyag játékot talált a pincéjében, pontosabban az előbb említette fesztivál kabaláját, egy nagy fogú kutyát, amelyről azt gondolja, hogy megszállták. Brocarde szerint látta, ahogy a játék magától végigcsúszik a padlón, különösen akkor, amikor heavy metal szól, és „megmagyarázhatatlan karcolásokat” is észlelt a testén.

Lehet, hogy démoni, lehet, hogy csak headbangelni akar - majd az idő eldönti. Lehet, hogy ez lesz a következő Annabelle

- magyarázta az énekesnő.

Gyerekkora óta érdeklik a szellemtörténetek, és gyakran kérte nagymamáját, hogy olvasson neki ilyeneket elalvás előtt. Állítása szerint már gyerekként is voltak paranormális élményei: lánccsörgést hallott, hintók hangját, árnyalakokat látott eltűnni az utcán.

A nő később dokumentumfilmeket készített paranormális helyszínekről, és a Download Festival területén is szellemvadászaton vett részt, ahol 18. századi alakokkal találkozott. Azt mondta, az egyik szellem George volt, egy arrogáns rókavadász, aki biztosan pogózni jött Busted-re, míg a másik egy fehér ruhás nő, aki inkább aggódott a ruhája miatt, mint a fesztivál miatt.

Szerinte a fesztivál területe természetesen kísértetjárta, és egyes elméletek szerint a heavy zene akár portálokat is nyithat más dimenziók felé. Nemrég Amerikába is elutazott, New Orleansban szinte minden épületben szellemet érzékelt, az 51-es körzet közelében pedig egy farmon nem emberi jelenlétet tapasztalt.

A hazatérése után talált rá a pincében lévő játékra, amelyről úgy gondolja, túlvilági entitások kötődhetnek hozzá, így akár valami meg is szállhatta. Szerinte a babák és játékok különösen alkalmasak erre, mert emberi formájúak. Állítása szerint a játék magától mozog, sőt gyakran máshol találja meg, mint ahová tette. Szerinte „szellem George” lehet a felelős, aki a fesztiválon rákapcsolódott a tárgyra.

A közelgő fesztiválszezon előtt azt tervezi, hogy magával viszi a játékot, hogy mások is megvizsgálják az „energiáját”. Mindeközben a szkeptikusoknak azt üzeni, hogy fontos nyitottnak maradni, mert a világ sokkal több titkot rejt, mint amit értünk belőle - írja a The Mirror. 

 

