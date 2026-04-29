A kísértetjárta házak titka: szakértők szerint nem feltétlenül szellemek okozzák a borzongást

A tudósok szerint az a hátborzongató nyugtalanság, amit az emberek a kísértetjárta házakban éreznek valójában az infrahangoknak köszönhető, nem pedig a kopogó szellemeknek. Az alacsony frekvenciájú rezgések ugyan túl mélyek ahhoz, hogy hallhatóak legyenek, de a testünk még így is érzékeli őket.

Kiderült, miért érzed úgy, hogy kísértetjárta házban jársz

Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Ez a láthatatlan hanghatás állhat a kísértetjárta házak hátterében

A kísértetjárta házakban tapasztalt hátborzongató érzések, a tudósok állítása szerint, egyszerűen csak a rozoga régi csöveknek köszönhetők, és nem a szellemeknek. A tudósok úgy vélik, hogy az elöregedő vízvezeték - és szellőzőrendszerek anélkül bocsáthatnak ki kísérteties zümmögést, hogy azt észrevennénk. Ez a csendes zümmögés állhat a hangulatváltozások és az idegesség mögött is.

Rodney Schmaltz, a kanadai MacEwan Egyetem pszichológiaprofesszora így fogalmazott:

Képzeljük el, hogy meglátogatunk egy állítólag kísértetjárta épületet.Változik a hangulatunk, nyugtalannak érezzük magunkat, de nem látunk és nem hallunk semmi szokatlant. Egy régi épületben nagy az esélye, hogy infrahang van jelen, különösen a pincékben, ahol az elöregedett csövek és szellőzőrendszerek alacsony frekvenciájú rezgéseket keltenek.

„Ha azt mondták volna neked, hogy az épület kísértetjárta, akkor ezt az izgatottságot valami természetfelettinek tulajdonítanád. A valóságban azonban egyszerűen csak infrahangoknak voltál kitéve.”

Egy 36 főn végzett vizsgálat kimutatta, hogy a rezgések fokozzák a stresszszintet, és fokozottabb ingerlékenységet váltanak ki. Még a nyugtató zene sem tudta semlegesíteni ezt a hatást, amikor az alacsony frekvenciájú zúgás is hallható volt - számolt be róla a Daily Star.