Ennyire szeretik az időutazók 1943-at? Újabb fotót lobogtatnak

Időutazóra bukkanhattak egy 1943-ban készült felvételen. A fényképen sajátos, mobilozós pózban áll egy elegáns ruhába öltözött férfi, akiről sokan azt hiszik, hogy időutazó.

Időutazó lenne a fényképen látható férfi? Az interneten rögtön szárnyra keltek a mindenféle elméletek (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Újabb időutazóra lelhettek az interneten?

Az emberiség meglepően nagy része érdeklődik az összeesküvés-elméletek iránt, s ebbe szorosan beletartozik az időutazás kérdése is. Nos, most ismét napvilágra került egy fénykép 1943-ból, amely sokak szerint bizonyítékul szolgál az időutazásra.

Korábban már bemutattunk ugyanebből az időszakból egy fotót, ami egy tengerparton készült. A most felkapott, korhű izlandi felvétel is teljesen hétköznapinak tűnhet: elegáns ruhába öltözött és katonai egyenruhát viselő férfiak láthatóak az 1943-as képen. Ám ha jobban megnézzük. egyikük kitűnik a tömegből, ugyanis – sokak szerint – olyan pózban áll, mintha épp telefonálna, és egy mobiltelefon lenne a kezében. Mindez azért meglepő, mert csak évtizedekkel a II. világháború után, 1973-ban jelent meg az első mobiltelefon. De akkor milyen magyarázat bújhat meg a jelenség mögött?

Wartime photo from 1943 'proves' time travel is real with odd detail https://t.co/V9F0nSswG1 — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 13, 2026

Az időutazás elmélete port kavart az interneten

Sokan azt feltételezik, hogy a férfi valójában egy időutazó, emiatt hatalmas vita robbant ki a Facebookon, miután Kristjan Hofmann megosztotta az eredeti képet a Gamlar ljósmyndir nevű csoportban. A bejegyzés alá ezt írta a férfi: „Technológiai szempontból messze megelőzte a korát.”

Voltak, akik humorral reagáltak a bejegyzésre, mondván, az izlandiak már „jóval mindenki más előtt feltalálták a mobiltelefont”. Akadtak olyan felhasználók is, akik alapjaiban utasították el az időutazás elméletét. Egy férfi szerint a fotón látható alak csak azt ellenőrzi, hogy működik-e az órája, míg mások azzal érveltek, hogy csak a fülét vakarja a pipájával.

S hogy akkor mi az, ami biztos? Nos, az, hogy a szövetséges erők 1940-ben szállták meg Izlandot, ugyanis Winston Churchill attól tartott, előbb szerzi meg Adolf Hitler náci Németországa az észak-atlanti térség feletti ellenőrzést. Az amerikai csapatok 1941-ben vették át a sziget védelmét a kanadai és brit erőktől. A fotó idején, 1943-ban mintegy 30 ezer szövetséges katona állomásozott a térségben – olvasható az Irish Mirror cikkében. Minden más csak találgatás…