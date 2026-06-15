„Hangokat hallunk”: Kísértetektől rettegnek az alkalmazottak

Szellemjárta munkahelyről panaszkodnak az eladók, akik szerint kisgyerekek szelleme nehezíti meg a mindennapi munkát. A jelenségek egyre félelmetesebbé váltak, s nincs arra magyarázat, amit naponta tapasztalnak.

Apró kéznyomokra és lábnyomokra panaszkodnak a szellemjárta munkahelyen dolgozó alkalmazottak

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Szellemjárta munkahelyen rettegnek az alkalmazottak

Biztosan sokan tapasztaltak már kellemetlen dolgokat a munkahelyükön, amikkel sokszor nem igazán lehet mit kezdeni. Lehet ez akár egy idegesítően nyikorgó ajtó, folyamatos zaj, vagy sokáig javításra váró lámpa. Azonban kevesen mondhatják el magukról, hogy szellemjárta munkahelyen dolgoznak, ami miatt a mindennapi feladat kellemetlenséget okoz.

Az Argentínában található Mendoza városában lévő elektronikai szaküzlet dolgozói azt állítják, hogy az üzletben hátborzongató jelenségek történnek, amelyektől kirázza a dolgozókat a hideg. A beszámolók szerint a dolgozók minden reggel apró, mezítlábas gyerek lábnyomokat és kéznyomokat találnak a frissen feltakarított padlón.

Az üzlet dolgozói a Mendoza Postnak mesélték el, hogy az utóbbi hetekben egyre gyakoribbá váltak a jelenségek, és már nem tudják véletlen esetként kezelni őket. Eleinte furcsa zajokra lettek figyelmesek az üzlet raktára felől, majd megmagyarázhatatlan foltok jelentek meg a helyiségben.

Aztán a nyomok egyre egyértelműbbé váltak: „Amikor bezárunk, kitakarítunk, felmossuk a padlót. Reggelre viszont mindenhol mezítlábas gyerekekre emlékeztető lábnyomok vannak” – mondta az egyik dolgozó. Beszámoltak még más apró tenyérlenyomatokról is, amelyek olyanok voltak, mintha valaki a végig kúszott volna a padlón.

Az épület múltja köszönhet vissza a dolgozókra nap mint nap

A dolgozók egyszerűen nem értik, hogy lehet az, hogy a különös jelenségeket egyik kamera sem rögzíti: „A felvételeken senki nem jön be, senki nem megy el, mégis újra és újra ott vannak a nyomok.”

A raktárból időnként csattanások és mozgások is kihallatszódnak, még olyankor is, amikor egyedül tartózkodnak az épületben. „Hangokat hallunk, történnek dolgok, de nem tudjuk, mi okozza” – mondta egy munkatárs.