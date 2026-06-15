Sorsfordító hétfő: Az Ikrek újhold hatalmasat csavar ennek a 4 csillagjegynek az életén
Az év egyik legintenzívebb energiája lép be június 15-én. Az Ikrek újhold nem csak új fejezetet nyit, de négy csillagjegy életébe váratlan változások lépnek.
Érdemes nyitott szemmel járni. Ezek a csillagjegyek a tiszta lap és a nagy felismerések idejét élhetik meg.
Ennek a 4 csillagjegynek felborul az élete
Kos
Ma az Ikrek jegyében lesz újhold, ami egy levegő elemű energia. Új gondolatokat, új inspirációt, új ötleteket, új információkat, sőt új embereket is sodorhat az életébe a napi horoszkóp szerint. Legyen nyitott mindenre. Érdemes, mert most kedvező szelek fújnak!
Bika
Végiggondolta mostanában a terveit? Ha nem, akkor most gyorsan vegye sorra, hogy mi az, amit időszerűnek érez. Itt az ideje annak is, hogy kitűzze maga elé mindazt, ami boldoggá tenné. Az Ikrek újhold segít megvalósítani a vágyait.
Ikrek
Újhold van az Ikrek jegyében. Ha van valami, amire régóta készül, vagy új célt tűzne maga elé, akkor eljött az ideje, hogy megnyomja a startgombot. A mai napnak sokkal hosszabb távú hatása lehet önre, mint bárki másra.
Rák
Az Ikrek újhold komoly inspirációt ad önnek hétfőn, és még a kommunikációját is megváltoztatja, most sokkal világosabban beszél, ez nagy hatékonyságot ad. Sokat haladhat a feladatokkal, de csak akkor, ha sikerül tárgyilagosabban tekintenie a problémákra.
Oroszlán
Az újhold szellemi területen hat, és egészen új megvilágításba helyez egy sor kérdést, ami mostanában foglalkoztatja. Nagyon jó intuíciót is ad, és most valóban fel tudja ismerni, kik azok, akik igaz barátok, és kik azok, akik csak érdekből vannak önnel. Váratlan meglepetés érheti hétfőn.
Szűz
Hétfőn az újholdnak köszönhetően a kommunikáció kerül előtérbe. Megtapasztalja, mekkora súlya van a szavainak. Épp ezért most óvatosan a véleményekkel. Nem is biztos, hogy bele kellene szólnia mások ügyeibe… Tartsa meg a véleményét magának. Higgye el, sokkal jobban jár, ha csak figyel!
Mérleg
A hétfői nap vagy a most következő időszak egy sorsszerű találkozásról, új ismeretségről is szólhat, főleg, ha még keresi a párját. Legyen nyitott, mert lehet, hogy épp most sodorja az útjába azt a személyt az élet, aki később az igazi párja lehet. Jöhet olyan személy is, aki más szempontból van nagy hatással önre...
Skorpió
Bármibe is kezd ma bele, azzal jó eséllyel elsöprő sikert arat, különösen akkor, ha mindehhez beveti azt a szenvedélyt és akaraterőt, ami mindig is ott rejtőzött önben. Vegyen hát nagy levegőt, és kezdjen bele a munkába!
Nyilas
Hétfőn az Ikrek újhold hatására olyan szellemi, átalakító energiákat érezhet, amelyek talán a véleményét is megváltoztatják bizonyos témákról. Mindez könnyen lehet, hogy ösztönzően hat önre, és arra inspirálja, hogy változtasson élete néhány területén.
Bak
Az Ikrek újhold jókedvű és sikeres napot jelez. Minden, amibe most kezd, sikert ígér. Ha nem is azonnal, de hosszú távon mindenképp kifizetődik a befektetett energia. Izgalmas találkozás, új ismeretség is lehetséges.
Vízöntő
Szuper fordulatokat, sikert, jó eredményeket hoz önnek, hogy újhold van az Ikrekben, ami szintén levegő elemű jegy. Nagyon jól tud most egyeztetni, kommunikálni, és sikerül meggyőznie valakit (akár a főnökét) az igazáról.
Halak
Nagyon kedvez az ön számára az Ikrek újhold. Járjon nyitott szemmel és füllel, mert csupa olyan hatás érheti, ami előreviszi. Új tervek fogalmazódhatnak meg most önben, amelyekbe érdemes is belevágni.
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