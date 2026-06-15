Sorsfordító hétfő: Az Ikrek újhold hatalmasat csavar ennek a 4 csillagjegynek az életén

Érdemes nyitott szemmel járni. Ezek a csillagjegyek a tiszta lap és a nagy felismerések idejét élhetik meg.

Ezek a csillagjegyek a nyakukba kapják a változást. Fotó: Freepik - illusztráció

Ennek a 4 csillagjegynek felborul az élete

Kos

Ma az Ikrek jegyében lesz újhold, ami egy levegő elemű energia. Új gondolatokat, új inspirációt, új ötleteket, új információkat, sőt új embereket is sodorhat az életébe a napi horoszkóp szerint. Legyen nyitott mindenre. Érdemes, mert most kedvező szelek fújnak!



Bika

Végiggondolta mostanában a terveit? Ha nem, akkor most gyorsan vegye sorra, hogy mi az, amit időszerűnek érez. Itt az ideje annak is, hogy kitűzze maga elé mindazt, ami boldoggá tenné. Az Ikrek újhold segít megvalósítani a vágyait.



Ikrek

Újhold van az Ikrek jegyében. Ha van valami, amire régóta készül, vagy új célt tűzne maga elé, akkor eljött az ideje, hogy megnyomja a startgombot. A mai napnak sokkal hosszabb távú hatása lehet önre, mint bárki másra.



Rák

Az Ikrek újhold komoly inspirációt ad önnek hétfőn, és még a kommunikációját is megváltoztatja, most sokkal világosabban beszél, ez nagy hatékonyságot ad. Sokat haladhat a feladatokkal, de csak akkor, ha sikerül tárgyilagosabban tekintenie a problémákra.



Oroszlán

Az újhold szellemi területen hat, és egészen új megvilágításba helyez egy sor kérdést, ami mostanában foglalkoztatja. Nagyon jó intuíciót is ad, és most valóban fel tudja ismerni, kik azok, akik igaz barátok, és kik azok, akik csak érdekből vannak önnel. Váratlan meglepetés érheti hétfőn.



Szűz

Hétfőn az újholdnak köszönhetően a kommunikáció kerül előtérbe. Megtapasztalja, mekkora súlya van a szavainak. Épp ezért most óvatosan a véleményekkel. Nem is biztos, hogy bele kellene szólnia mások ügyeibe… Tartsa meg a véleményét magának. Higgye el, sokkal jobban jár, ha csak figyel!



Mérleg

A hétfői nap vagy a most következő időszak egy sorsszerű találkozásról, új ismeretségről is szólhat, főleg, ha még keresi a párját. Legyen nyitott, mert lehet, hogy épp most sodorja az útjába azt a személyt az élet, aki később az igazi párja lehet. Jöhet olyan személy is, aki más szempontból van nagy hatással önre...