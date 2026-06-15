„Nem gondolod, hogy beteg gyereked lesz, aztán mégis ez történik” - Ritka genetikai betegséget élt túl egy kisbaba

Genetikai betegséget állapítottak meg egy kisbabánál, aki már az anyaméhben is a betegséggel küzdött. Az orvosok nem sok esélyt adta a túlélésre, a kislány azonban megcáfolt minden előrejelzést, és élve jött a világra.

Millie még meg sem született, amikor egy ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak nála az anyaméhben

Fotó: GoFundMe/Strength and Care for Baby Millie’s Recovery

Genetikai betegséggel küzdött a pár hónapos csodababa

Millie Dwyer minden várakozást felülmúlva jött világra azután, hogy egy ritka genetikai betegség súlyos következményeit élte túl. A kisbaba még megsem született, amikor megállapítottak nála egy életveszélyes betegséget, a hydrops fetalist, amely folyadékfelhamozódást okozott a magzat szervezetében.

Később kiderült, hogy a kisbaba állapotának hátterében a Turner-szindróma áll, amely egy olyan genetikai rendellenesség, amely kizárólag a lányokat érinti, és az esetek 98 százalékában vetéléshez vagy halvaszületéshez vezethet.

Valami, amit soha nem gondoltam volna, hogy velünk megtörténik

– mondta az édesapa, Dylan Dwyer egy nebraskai helyi televíziónak.

Tayla Schager, Millie édesanyja elmondta, hogy már akkor jelentkeztek a problémák, amikor Millie még csak a méhben volt. „Volt egy cisztás elváltozás a nyakánál, ami később átterjedt a hasára.” - mondta az édesanya. Millie belei is perforálódtak azelőtt, hogy a világra jött volna, ami súlyos duzzanathoz vezetett.

Millie már jól van, de a harc még koránt sem ért véget

Millie végül élve jött világra, azonban az állapota tovább romlott, mindössze két héttel a születése után a szíve majdnem megállt, majd 115 napot töltött az újszülött intenzív osztályon. „Nem gondolod, hogy beteg gyereked lesz, aztán mégis ez történik, és napról napra kell megoldást találni” – mondta az édesapa.

A család lassan, de biztosan halad előre. Millie egyre többet eszik már a száján keresztül, és a fejlődése is sokat javult: súlyban a legalacsonyabb százalékról a második percentilisig jutott.

Tayla szerint kislánya egy igazi csoda:

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy velünk van. Mosolyog, játszik, reagál ránk, mint bármelyik baba.

A család harca azonban nem ért még véget, ugyanis a Turner-szindróma szívproblémákat, növekedési zavarokat és termékenységi gondokat okozhat a jövőben. A hosszú kórházi kezelés, valamint a költségek fedezésére a család egy barátja adománygyűjtést szervezett a család számára. - írta a PEOPLE magazin.