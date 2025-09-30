5 tünet, ami szívroham előtt jelentkezhet

Ezeket a tüneteket könnyű összetéveszteni más problémákkal, ami késleltetheti a megfelelő kezelést.
Egy friss tanulmány öt olyan jelet azonosított, amelyek akár egy hónappal a szívroham előtt is jelentkezhetnek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a nők hajlamosak figyelmen kívül hagyni a kulcsfontosságú figyelmeztető jeleket, ami növelheti a szívroham miatti halálozás kockázatát.
Bár a mellkasi fájdalom a szívproblémák legismertebb tünete, más intő jelek kevésbé közismertek, és könnyen félreérthetők, így sokan későn fordulnak orvoshoz.
A Circulation című orvosi folyóiratban megjelent kutatás példaként említi, hogy a gyomorégést vagy emésztési panaszokat a nők gyakran tapasztalták a szívrohamot megelőző hónapban. A vizsgálatban részt vevő nők 39 százaléka számolt be kellemetlen emésztési tünetekről közvetlenül a szívroham előtt, noha ezek a panaszok magában a roham alatt általában nem jelentkeztek.
Az NHS az emésztési zavarokat úgy írja le, mint fájdalmat vagy kellemetlenséget a felső hasban, illetve égő érzést a szegycsont mögött.
A ‘tipikus’ szívpanaszok jelenlegi leírása elsősorban fehér, középkorú férfiak tapasztalatain alapul
- hangsúlyozták a kutatók.
Továbbá hozzátették, hogy a szűk látókör hozzájárul a félreértésekhez mind az orvosok, mind a laikusok körében, téves diagnózishoz vezethet, és késleltetheti a nők kezelését.
Korábbi kutatások szerint a nők 85–90 százaléka több tünetet is tapasztalt a szívroham előtt. A mostani vizsgálatban a nők a következő panaszokról számoltak be a szívrohamot megelőző hónapban:
A szívroham alatt pedig a következő tünetek jelentkeztek leggyakrabban:
A Brit Szívalapítvány szerint a nőknél 50 százalékkal nagyobb az esélye annak, hogy félrediagnosztizálják szívproblémáikat, mint a férfiaknál - írja a Mirror.
Az alapítvány tanácsai szerint a szívroham kockázatát az alábbiak csökkenthetik:
