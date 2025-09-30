RETRO RÁDIÓ

5 tünet, ami szívroham előtt jelentkezhet

Ezeket a tüneteket könnyű összetéveszteni más problémákkal, ami késleltetheti a megfelelő kezelést.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 17:00
szívprobléma szívroham kockázat fájdalom tünetek szívroham

Egy friss tanulmány öt olyan jelet azonosított, amelyek akár egy hónappal a szívroham előtt is jelentkezhetnek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a nők hajlamosak figyelmen kívül hagyni a kulcsfontosságú figyelmeztető jeleket, ami növelheti a szívroham miatti halálozás kockázatát.

Ezek a rejtett tünetek szívrohamra utalhatnak
Ezek a rejtett tünetek szívrohamra utalhatnak/  Fotó: Engin Akyurt / unsplash.com – Képünk illusztráció

Figyelmeztető tünetek szívroham előtt

Bár a mellkasi fájdalom a szívproblémák legismertebb tünete, más intő jelek kevésbé közismertek, és könnyen félreérthetők, így sokan későn fordulnak orvoshoz.

A Circulation című orvosi folyóiratban megjelent kutatás példaként említi, hogy a gyomorégést vagy emésztési panaszokat a nők gyakran tapasztalták a szívrohamot megelőző hónapban. A vizsgálatban részt vevő nők 39 százaléka számolt be kellemetlen emésztési tünetekről közvetlenül a szívroham előtt, noha ezek a panaszok magában a roham alatt általában nem jelentkeztek.

Az NHS az emésztési zavarokat úgy írja le, mint fájdalmat vagy kellemetlenséget a felső hasban, illetve égő érzést a szegycsont mögött

A ‘tipikus’ szívpanaszok jelenlegi leírása elsősorban fehér, középkorú férfiak tapasztalatain alapul

- hangsúlyozták a kutatók.

Továbbá hozzátették, hogy a szűk látókör hozzájárul a félreértésekhez mind az orvosok, mind a laikusok körében, téves diagnózishoz vezethet, és késleltetheti a nők kezelését.

Korábbi kutatások szerint a nők 85–90 százaléka több tünetet is tapasztalt a szívroham előtt. A mostani vizsgálatban a nők a következő panaszokról számoltak be a szívrohamot megelőző hónapban:

  • Szokatlan fáradtság (71%)
  • Alvászavar (48%)
  • Légszomj (42%)
  • Emésztési panaszok (39%)
  • Szorongás (36%)

A szívroham alatt pedig a következő tünetek jelentkeztek leggyakrabban:

  • Légszomj (58%)
  • Gyengeség (55%)
  • Szokatlan fáradtság (43%)
  • Hideg verítékezés (39%)
  • Szédülés (39%)

A Brit Szívalapítvány szerint a nőknél 50 százalékkal nagyobb az esélye annak, hogy félrediagnosztizálják szívproblémáikat, mint a férfiaknál - írja a Mirror.

Az alapítvány tanácsai szerint a szívroham kockázatát az alábbiak csökkenthetik:

  • Rendszeres mozgás 
  • Egészséges testsúly és étrend fenntartása 
  • Az alkoholfogyasztás mérséklése 
  • A dohányzás és más dohánytermékek elhagyása
  • A magas vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukorszint kontrollálása

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu