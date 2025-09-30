5 tünet, ami szívroham előtt jelentkezhet

Egy friss tanulmány öt olyan jelet azonosított, amelyek akár egy hónappal a szívroham előtt is jelentkezhetnek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a nők hajlamosak figyelmen kívül hagyni a kulcsfontosságú figyelmeztető jeleket, ami növelheti a szívroham miatti halálozás kockázatát.

Figyelmeztető tünetek szívroham előtt

Bár a mellkasi fájdalom a szívproblémák legismertebb tünete, más intő jelek kevésbé közismertek, és könnyen félreérthetők, így sokan későn fordulnak orvoshoz.

A Circulation című orvosi folyóiratban megjelent kutatás példaként említi, hogy a gyomorégést vagy emésztési panaszokat a nők gyakran tapasztalták a szívrohamot megelőző hónapban. A vizsgálatban részt vevő nők 39 százaléka számolt be kellemetlen emésztési tünetekről közvetlenül a szívroham előtt, noha ezek a panaszok magában a roham alatt általában nem jelentkeztek.

Az NHS az emésztési zavarokat úgy írja le, mint fájdalmat vagy kellemetlenséget a felső hasban, illetve égő érzést a szegycsont mögött.

A ‘tipikus’ szívpanaszok jelenlegi leírása elsősorban fehér, középkorú férfiak tapasztalatain alapul

- hangsúlyozták a kutatók.

Továbbá hozzátették, hogy a szűk látókör hozzájárul a félreértésekhez mind az orvosok, mind a laikusok körében, téves diagnózishoz vezethet, és késleltetheti a nők kezelését.

Korábbi kutatások szerint a nők 85–90 százaléka több tünetet is tapasztalt a szívroham előtt. A mostani vizsgálatban a nők a következő panaszokról számoltak be a szívrohamot megelőző hónapban:

Szokatlan fáradtság (71%)

Alvászavar (48%)

Légszomj (42%)

Emésztési panaszok (39%)

Szorongás (36%)

A szívroham alatt pedig a következő tünetek jelentkeztek leggyakrabban:

Légszomj (58%)

Gyengeség (55%)

Szokatlan fáradtság (43%)

Hideg verítékezés (39%)

Szédülés (39%)

A Brit Szívalapítvány szerint a nőknél 50 százalékkal nagyobb az esélye annak, hogy félrediagnosztizálják szívproblémáikat, mint a férfiaknál - írja a Mirror.

Az alapítvány tanácsai szerint a szívroham kockázatát az alábbiak csökkenthetik: