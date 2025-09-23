„Csak ott feküdt a földön” – feleségével ment vásárolni, idegen életét mentette meg

Egy férfi életét mentették meg, miután szívinfarktust kapott vásárlás közben. Most hálás azoknak, akik a segítségére siettek.

Feleségével ment vásárolni, idegen életét mentette meg a férfi (fotó: NewsChannel5)

A 27 éves Zach Porter feleségével együtt egy TJ Maxx üzletbe indult vásárolni, amikor hirtelen összeesett és szívrohamot kapott. A férfi korábban már átesett szívműtéten és szívritmuszavarral élt, ez vezetett a váratlan rosszulléthez.

Nem akartam bemenni a TJ Maxx-be, de a feleségem szeretett volna, ezért az utolsó pillanatban úgy döntöttem, vele megyek. Csak ott feküdt a földön

- mesélte Mike Brown, egy CPR-oktató, aki szemtanúja volt a történteknek.

Idegen életét mentette meg

Brown nem habozott: azonnal a földön fekvő férfihoz rohant, és megkezdte az újraélesztést, miközben mások a mentőt hívták.

Teljesen szürreális volt, hogy az igazat megmondjam. Senki nem igazán csinált semmit, csak próbáltak hozzá beszélni. Ezért odafutottam, és azonnal elkezdtem az újraélesztést

- tette hozzá.

Portert a Vanderbilt Egyetemi Egészségügyi Központba szállították, ahol tíz napot töltött az intenzív osztályon. A férfi semmire sem emlékszik a történtekből.

Nagyon hálás vagyok, hogy Mike ott volt, és segített nekem. Nélküle sokkal rosszabb állapotban lennék

- mondta később Porter.

A két fiatal férfi kamerák előtt is találkozott, hogy közösen osszák meg történetüket, és arra ösztönözzék az embereket: tanulják meg az újraélesztés alapjait, mert életet menthet.

Az eset során egy ismeretlen, jószándékú nő is segített az újraélesztésben. Őt azóta is keresik, mert Porter családja szeretne neki is személyesen köszönetet mondani hősi tettéért - írja a People.