RETRO RÁDIÓ

Ingatlanadó-lavina a balos kerületekben – több helyen is megemelik vagy kiterjesztik az ingatlanadót

A legfrissebb botrány a hetedik kerületből érkezett, de nem ez az egyetlen hely, ahol a lakástulajdonosok és a kisvállalkozók mélyebben nyúlhatnak a zsebükbe. Az ingatlanadó lett a balos vezetésű kerületek hobbija, megemelik vagy kiterjesztik a közterheket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23. 05:00
Módosítva: 2025.11.23. 10:25
adó ingatlan Budapest

Ingatlanadót vezet be a hetedik kerületben Niedermüller Péter polgármester, erről Radics Béla fideszes képviselő számolt be a közösségi médiában. Szerinte a lépés „példátlan”, és a „legelvetemültebb tiszás elképzelések” valósulnak meg Erzsébetvárosban. Radics szerint a polgármester már így is tönkretette a kerületet, de a bulinegyed lakóinak sanyargatását úgy tűnik, még lehet fokozni. De nem ez az egyetlen balos kerület, ahol ingatlanadóval sanyargatnak.

ingatlanadó
Ingatlanadót vezetnek be Erzsébetvárosban / Fotó: 123RF

A magyar kormány ad, a baloldal elvesz

fogalmazott Radics, emlékeztetve arra, hogy miközben a kabinet otthonteremtési programokkal, 3 százalékos fix lakáshitellel és adócsökkentésekkel segíti a családokat, addig a baloldal újra a lakástulajdonosokat sarcolná.

A DK-s vezetésű XVIII. kerület sem maradt ki a sorból: Szaniszló Sándor polgármester javaslatára a kerület súlyos adókat akart bevezetni. Ennek jelentős részét azonban sikerült a helyi Fidesz-frakciónak megakadályozni.

Józsefvárosban januártól egységes, 37%-os építményadó-emelés lépett életbe. Itt azonban a lakosok mentesülnek, ha nincs az ingatlanukra vállalkozás bejegyezve. Összesen 6500 adózót érint, nagyjából a kerület 10 százalékát.

Újbudán sem jobb a helyzet: az építményadó 1950 forintról 2508 forintra emelkedett négyzetméterenként (+28,6%). Ehhez jön egy új kategória is: a 10 ezer négyzetméternél nagyobb ingatlanok után már 2900 Ft/m² lesz a díj. A lakosság nagy részének ugyan nem kell fizetnie, de a vállalkozásoknak igen – és a telekadó is nő: 355 Ft/m²-re.

A III. kerületben 3,5 százalékkal emelték a helyi adókat.

Ingatlanadó-emelés, illetve -elengedés vidéken

Nyárlőrinc Községi Önkormányzata 2026-tól 6000 forintról 10 000 forintra emeli a külterületi építmények kommunális adóját. A belterületi ingatlanok adója nem változik. Eger külön utat jár: az emelés nem a lakosságot, hanem például a bankokat, biztosítókat, szerencsejáték-helyszíneket és a gyorsétteremláncokat érinti. Jövőre az építményadó maximuma 3059 Ft/m² lehet. Nem mindenhol növelik a terheket: Mogyoródon második éve teljes, 100%-os kedvezményt kapnak az életvitelszerűen ott élők az építmény- és telekadóból. Pátyon, ahol fideszes vezetés van, idén elengedték a helyieknek a fizetendő adót, sőt akik már befizették, azoknak vissza is utalták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu