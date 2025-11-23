Ingatlanadó-lavina a balos kerületekben – több helyen is megemelik vagy kiterjesztik az ingatlanadót

Ingatlanadót vezet be a hetedik kerületben Niedermüller Péter polgármester, erről Radics Béla fideszes képviselő számolt be a közösségi médiában. Szerinte a lépés „példátlan”, és a „legelvetemültebb tiszás elképzelések” valósulnak meg Erzsébetvárosban. Radics szerint a polgármester már így is tönkretette a kerületet, de a bulinegyed lakóinak sanyargatását úgy tűnik, még lehet fokozni. De nem ez az egyetlen balos kerület, ahol ingatlanadóval sanyargatnak.

Ingatlanadót vezetnek be Erzsébetvárosban / Fotó: 123RF

A magyar kormány ad, a baloldal elvesz

– fogalmazott Radics, emlékeztetve arra, hogy miközben a kabinet otthonteremtési programokkal, 3 százalékos fix lakáshitellel és adócsökkentésekkel segíti a családokat, addig a baloldal újra a lakástulajdonosokat sarcolná.

A DK-s vezetésű XVIII. kerület sem maradt ki a sorból: Szaniszló Sándor polgármester javaslatára a kerület súlyos adókat akart bevezetni. Ennek jelentős részét azonban sikerült a helyi Fidesz-frakciónak megakadályozni.

Józsefvárosban januártól egységes, 37%-os építményadó-emelés lépett életbe. Itt azonban a lakosok mentesülnek, ha nincs az ingatlanukra vállalkozás bejegyezve. Összesen 6500 adózót érint, nagyjából a kerület 10 százalékát.

Újbudán sem jobb a helyzet: az építményadó 1950 forintról 2508 forintra emelkedett négyzetméterenként (+28,6%). Ehhez jön egy új kategória is: a 10 ezer négyzetméternél nagyobb ingatlanok után már 2900 Ft/m² lesz a díj. A lakosság nagy részének ugyan nem kell fizetnie, de a vállalkozásoknak igen – és a telekadó is nő: 355 Ft/m²-re.

A III. kerületben 3,5 százalékkal emelték a helyi adókat.

Ingatlanadó-emelés, illetve -elengedés vidéken

Nyárlőrinc Községi Önkormányzata 2026-tól 6000 forintról 10 000 forintra emeli a külterületi építmények kommunális adóját. A belterületi ingatlanok adója nem változik. Eger külön utat jár: az emelés nem a lakosságot, hanem például a bankokat, biztosítókat, szerencsejáték-helyszíneket és a gyorsétteremláncokat érinti. Jövőre az építményadó maximuma 3059 Ft/m² lehet. Nem mindenhol növelik a terheket: Mogyoródon második éve teljes, 100%-os kedvezményt kapnak az életvitelszerűen ott élők az építmény- és telekadóból. Pátyon, ahol fideszes vezetés van, idén elengedték a helyieknek a fizetendő adót, sőt akik már befizették, azoknak vissza is utalták.