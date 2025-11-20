RETRO RÁDIÓ

Lebukott a Tisza – ha nincs a Fidesz, helyi szinten már most súlyos adóemelést vezetett volna be

Amit persze már jól tudtunk, vagyis hogy jelentős pénzeket venni ki az emberek zsebéből a Tisza, az most helyi szinten be is bizonyosodott. Súlyos adóemeléseket akartak bevezetni, a baloldal többi pártjával karöltve. A Fidesz-frakció a tervezet jelentős részét meg tudta akadályozni, de most már napnál is világosabb: beláthatatlan következményekkel járna, ha a Tisza nagyobb hatalmat kapna a kezébe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.21. 09:20
adó Tisza Fidesz

Gátlástalan adóemelésre készült a XVIII. kerületben a Tiszát nyíltan támogató polgármester. Minden helyi lakosnak súlyos pénzeket kellett volna fizetnie, aki bérbeadja ingatlanát, vagy vállalkozás székhelye bejegyzésre került a lakcímére korábban. A helyi Fidesz–KDNP azonban mindennek jelentős részét sikerült megakadályoznia, a Szaniszló Sándor vezette városvezetés visszavonulót fújt.

Ha szabad kezet kap a Tiszát nyíltan támogató Szaniszló Sándor, annak súlyos következménye lett volna - brutális adóemelés
Ha szabad kezet kap a Tiszát nyíltan támogató Szaniszló Sándor, annak súlyos következménye lett volna – brutális adóemelés – Fotó: Hatlaczki Balázs/Facebook

„Nagy médiavisszhangot kerítettünk az ügynek, minden képviselőnket arra kértük, hogy publikálja az adóemelés-tervezetet a közösségi oldalán. Ha nem vagyunk egységesek, és nem állunk ki a kerületi lakosokért, akkor Szaniszló Sándor bevezette volna ezt az adót, ami minden helyi ingatlantulajdonosnak akár fél havi keresetét is elvihette volna, amennyiben bármilyen vállalkozása van bejelentve az ingatlanába”

– mondja a Fidesz kerületi frakcióvezetője, Papp Tibor.

Jött volna a brutális adóemelés

A kerületben több mint 10 ezer vállalkozás van, és ennek sokszorosa az, ahány embert érintett a baloldali döntés.

Mivel a XVIII. kerületben, Pestszentimre és Pestszentlőrinc egy részén Tarr Zoltán fog indulni a parlamenti választáson a Tisza színeiben, Szaniszló Sándor polgármester pedig elismerte egy interjúban, hogy folyamatosan egyeztet a Tiszával, és a fővárosban 80 százalékban együtt is szavaznak a Tiszával, így senkit sem lepett meg az adóemelés tervezete.

– teszi hozzá Papp Tibor.

Merthogy azt tudjuk, hogy a Tisza csak választást akar nyerni, az a legkevésbé sem számít nekik, hogy mi lesz majd az emberekkel. Mint azt pont Tarr Zoltán, a Tisza jelöltje korábban el is kotyogta: a Tisza még nem beszélhet róla, de adóemelést tervez.

„Tevékenységünk eredményeként Szaniszló Sándor visszakozott. Adóemelési tervének egy részét visszavonta, de a magánszemély tulajdonában lévő ingatlanok után, ha az bérbe van adva, új elemként 2026 január elsejétől adót kell fizetni. Amennyiben lakás célra van kiadva, úgy a befizetni való 650 forint/négyzetméter/év, ha üzleti célra, például irodának, akkor 3050/négyzetméter/év” – mondja Papp Tibor.

Vagyis az, amit a Tisza országosan tervez, most a napnál világosabban, feketén-fehéren látszik, helyi szinten már el is kezdték a különböző új adók tervezését, bevezetését, jelen esetben az adózói kör kiszélesítését. Míg a Tisza az emelésekben, addig a Fidesz abban hisz, hogy az emberek zsebében minél több pénz maradjon. Pont ezért vezetett be a Fidesz az elmúlt években olyan intézkedéseket, mint a 25 év alattiak szja-mentessége, a NŐK 40, vagy a 14. havi nyugdíj. És ez valóban csak néhány abból a számtalan intézkedésből, amelyet a Fidesz azért vezetett be, hogy az emberek jobban éljenek.

 

