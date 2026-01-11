Orbán Viktor: A Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás
Régi műsor egy új férfival.
"A Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás: régi műsor egy új férfival" - jelentette ki a Facebookon közzétett posztjában Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Ezt mondta el Orbán Viktor
Brüsszel terve '22 után '26-ban is befuccsolt. Igazán beláthatnák, kár a gőzért, Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt. Nem lehet leváltani, mert mi nem bízunk az idegenekben, és nem bízunk az idegenek helytartó jelöltjeiben sem. Itt hamar kiderül, hogy az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás. Magyarországon ugyanis Latabár Kálmán óta mindenki tudja, hogy új férfihoz új műsor is kell. Amit most látunk, az a régi műsor új férfival, ez itt a Duna táján eladhatatlan, az ilyen színdarab mindig megbukik. Ha jól látom, már meg is bukott
- mondta el a felvételen a kormányfő, amely a tegnapi Fidesz-kongresszuson készült.
Mutatjuk a teljes videót!
