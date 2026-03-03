„A szívem Horvátországért dobog" - üzent a magyar válogatottnak a Fradi csatára

Franko Kovacevic világossá tette, nem a magyar labdarúgó-válogatottban szeretne szerepelni. A Ferencváros télen igazolt csatára a nagymamája révén magyar felmenővel rendelkezik, magyar állampolgárságért folyamodik, de labdarúgóként Horvátország válogatottját választja.

Franko Kovacevic a horvát válogatottat választja Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Természetesen megtiszteltetést jelentenek az ilyen szavak, és nagyon köszönöm is, de a szívem Horvátországért dobog. Látom magam a horvát mezben, és ez az a célom, amelynek mindent alárendelek

- nyilatkozta Kovacevic a Germanijaknak. Abban azonban partner lesz, hogy magyar útlevele legyen, így ő is hazai játékosként szerepelhetne a Ferencvárosban. Ezzel segítene a klubnak, hogy megfeleljen a magyarajánlásnak.

Franko Kovacevic segítene a Fradinak

- A nagymamám Magyarországon született, megfelelek a kritériumoknak. Bevezettek egy szabályt, hogy legalább öt helyi játékosnak kell játszania, én pedig mindent megteszek, hogy alkalmazkodjak a klub igényeihez, és beleegyeztem az állampolgárságba, hogy megkönnyítsem az edző dolgát. Sok külföldi van a Ferencvárosban, és egyértelmű, hogy ez felszabadít egy helyet - fogalmazott Kovacevic, akit a csakfoci.hu idézett.