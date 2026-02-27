Bejutottak a hotelszobájába, és videóra vették a Fradi játékosát

Köszönni és bemutatkozni már magyarul is tud, ám arról, mit rejt a bőröndje, és hogyan telnek budapesti hétköznapjai, egyelőre angolul mesélt Fradi téli szerzeménye. Franko Kovacevic alig egy hónapja tette át székhelyét a magyar fővárosba, a jelek szerint azonban máris megtalálta a helyét Robbie Keane csapatában.

Franko Kovacevic akár magyar válogatott is lehet a jövőben, hiszen nagymamája révén megkaphatja a magyar állampolgárságot Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Jól haladok. Sokkal könnyebb, hogy már egy hónapja itt vagyok, jobban ismerek mindenkit, és a családdal is kezd kialakulni a napi rutin

– fogalmazott a 26 éves támadó, amikor a beilleszkedéséről kérdezték.

Hozzátette, egyelőre nem sokat látott Budapestből, hiszen leginkább az edzőpálya és az otthona között telnek a napjai, ugyanakkor kisfiát már beíratták az iskolába, ami sokat segített abban, hogy otthonosabban érezzék magukat.

Franko Kovacevic köszönni már megtanult magyarul

A csatár arról is beszélt, milyen fogadtatásban részesült a zöld-fehéreknél, és hogyan igyekszik elsajátítani a magyar nyelv alapjait.

Mindenki barátságos, ez nekem nagyon segített, főleg a kezdeteknél. Én pedig igyekszem megtanulni a nyelvet, ezért a magyar srácokkal vagyok legtöbbet, melléjük ülök ebédnél, mindig tanítanak valami újat. Először a mindennapi élethez szükséges szavakat próbálom megjegyezni, az alapokat már tudom: Jó reggelt, sziasztok! Jó étvágyat! Köszönöm. Mert szerintem fontos az ország tisztelete, a magyar játékosok is értékelik, ha látják, hogy próbálkozol.

A hat mérkőzésen három gólnál tartó támadó a klub stábjának azt is elárulta, mit visz magával egy idegenbeli találkozóra.

Az egyedi sípcsontvédői – amelyeken felesége és kutyája láthatók – mindig ott vannak a bőröndjében, akárcsak a fülhallgatója és az iPadje. Utóbbin rendszerint meccseket, főleg gólokat néz a meccsek előtt, hogy ráhangolódjon a találkozóra.

Kovacevic azt is elárulta, hogy jellegzetes gólörömének ötlete kisfiától származik, a támadó hangsúlyozta: számára a család mindennél fontosabb.

Amíg nem voltak gyerekeim, egyszerűen összepakoltam és mentem, ha új csapathoz igazoltam. Most már intézni kell az iskolájukat, és arról is gondoskodni kell, hogy mindig jól érezzék magukat. Futballistaként sokszor én vagyok a középpontban, de már azt is nézem, nekik mi a jobb. Ha ők boldogok, akkor én is jobban tudok koncentrálni a pályán.

A horvát csatár végül arról beszélt, hogy komoly célokkal érkezett Budapestre: minél több trófeát szeretne nyerni a Ferencvárossal.