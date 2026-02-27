RETRO RÁDIÓ

"Komoly kihívás" - Tartanak a Fraditól a portugálok, kivívta a tiszteletet

Cristiano Ronaldo egyik hű harcostársával is szembenéz a Keane-csapat az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Nem hiába menetelt, Bragában sem nézik le a Fradit.

A bolgár Ludogorec rájátszásbeli kiejtése (1-2, 2-0) után, az Európa-liga-nyolcaddöntőben az SC Braga lesz a Ferencváros ellenfele. A legjobb nyolc közé jutásért kapott riválisról – a portugál élvonal jelenlegi 4. helyezettjéről – a korábbi Porto-futballista és Fradi-legenda, Lipcsei Péter elmondta: az El-menetelés eddigi legnehezebb ellenfele vár a magyar bajnokra. Esélyt ugyanakkor ő is lát az utódok előtt, és sokatmondó, hogy Portugáliában is tartanak a zöld-fehérektől.

Pedig a Braga az előkelő 6. helyen zárta az El-alapszakaszt (a Fradi hattal hátrébb); a játékoskerete értékét több mint a háromszorosára (146,4 millió euró - 55 milliárd forint) becsülik; és már 39 évesen is hasznos tagja a 146-szoros portugál válogatott, Cristiano Ronaldo egyik leghűbb kiszolgálójaként Európa-bajnok, a Portóval már 15 évvel ezelőtt Európa-liga-győztes Joao Moutinho. A Fradi azonban ebben a sorozatban végképp kivívta magának a tiszteletet a meglepően remek szereplésével. 

Izgalmas párharcot várnak Bragában, amelynek végkimenetele mindkét csapatnak történelmi sikert jelenthet. Úgy tartják, hogy a hagyományairól és lelkes szurkolótáboráról ismert Ferencváros méltó ellenfél lesz, a Bragának csúcsformában kell majd játszania a negyeddöntőbe jutáshoz.

Fradi-Braga: kölcsönösen óriási a tét

Az egyik legismertebb portugál sportújságíró és futballtörténész, Miguel Pereira kiemelte:

A Ferencváros elleni mérkőzés nemcsak a Braga erejének bemutatására, hanem a portugál csapat jelenlétének megszilárdítására is lehetőséget kínál az európai porondon

– utalt a párharc tétjére a magyar labdarúgás egyik legemblematikusabb klubja ellen, amelynek "játékstílusa komoly kihívást jelent majd".

A Fradi-Braga párharc első mérkőzését március 12-én a Groupama Arénában játsszák, a visszavágót pedig 18-án Bragában rendezik. Továbbjutás esetén a görög Panathinaikosz vagy a spanyol Real Betis vár az FTC-re az Európa-liga negyeddöntőjében.

 

