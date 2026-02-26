RETRO RÁDIÓ

Óriási sikert aratott a Fradi az EL-ben

Parádés első félidőt produkált a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga rájátszásának csütörtök esti visszavágóján. Az Ferencváros-Ludogorec meccsen a magyar bajnok gyorsan ledolgozta a hátrányát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26.
Módosítva: 2026.02.26.
fradi európa liga Ludogorec

Robbie Keane vezetőedző egyetlen helyen változatott a Ferencváros kezdőcsapatán a múlt héten játszott razgradi Európa-liga meccshez képest, ahol a Ludogorec 2-1-re nyert: Yusuf mellett a csatársorban ezúttal Lenny Joseph kapott lehetőséget. A Fradi közönsége szinte azonnal ünnepelhetett, mert a visszavágó 14. percében ledolgozta hátrányát az FTC: Joseph háttal a kapunak visszagurította a labdát Kanichowskynak, aki 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt. A 30. percben már továbbjutásra álltak a zöld-fehérek, egy ellentámadás után a csereként beállt Zachariassen 20 méterről higgadtan a bal alsó sarokba helyezett. Az Ferencváros-Ludogorec visszavágó első félideje kétgólos magyar előnnyel zárult.

Ferencváros-Ludogorec
Ferencváros-Ludogorec: A bolgárok nem bírtak a Fradival Fotó: Szabolcs László

A második félidőben a Ludogorec azonnal megpróbált szépíteni, Gróf kétszer is bravúrral mentett. A maradék időben kőkemény csata folyt a pályán, a Ferencváros elszántan küzdött egy újabb gólért, illetve a kétgólos előny megőrzéséért. Végül sikerrel járt!

Ferencváros-Ludogorec: 41 évet vártunk egy ilyen sikerre

A Ferencváros 2-0-ra nyert és 3-2-es összesítéssel bekerült az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Magyar csapat legutóbb 1985-ben jutott tovább tavasszal egy nemzetközi kupapárharcból. Az FTC a következő körben a Bragával vagy a Portóval találkozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu