Óriási sikert aratott a Fradi az EL-ben

Robbie Keane vezetőedző egyetlen helyen változatott a Ferencváros kezdőcsapatán a múlt héten játszott razgradi Európa-liga meccshez képest, ahol a Ludogorec 2-1-re nyert: Yusuf mellett a csatársorban ezúttal Lenny Joseph kapott lehetőséget. A Fradi közönsége szinte azonnal ünnepelhetett, mert a visszavágó 14. percében ledolgozta hátrányát az FTC: Joseph háttal a kapunak visszagurította a labdát Kanichowskynak, aki 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt. A 30. percben már továbbjutásra álltak a zöld-fehérek, egy ellentámadás után a csereként beállt Zachariassen 20 méterről higgadtan a bal alsó sarokba helyezett. Az Ferencváros-Ludogorec visszavágó első félideje kétgólos magyar előnnyel zárult.

Ferencváros-Ludogorec: A bolgárok nem bírtak a Fradival Fotó: Szabolcs László

A második félidőben a Ludogorec azonnal megpróbált szépíteni, Gróf kétszer is bravúrral mentett. A maradék időben kőkemény csata folyt a pályán, a Ferencváros elszántan küzdött egy újabb gólért, illetve a kétgólos előny megőrzéséért. Végül sikerrel járt!

Ferencváros-Ludogorec: 41 évet vártunk egy ilyen sikerre

A Ferencváros 2-0-ra nyert és 3-2-es összesítéssel bekerült az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Magyar csapat legutóbb 1985-ben jutott tovább tavasszal egy nemzetközi kupapárharcból. Az FTC a következő körben a Bragával vagy a Portóval találkozik.