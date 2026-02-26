RETRO RÁDIÓ

„Nincs esély az új szerződésre” – Szoboszlai után újabb ikont féltenek Liverpoolban

Nemcsak Szoboszlai Dominik szerződése van napirenden a Vörösöknél. Angol sajtóhírek szerint Andy Robertsontól nyáron megválik a Liverpool.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 16:30
Módosítva: 2026.02.26. 16:56
andy robertson szoboszlai dominik liverpool

Egyre több kulcskérdés vár megoldásra az Liverpool háza táján. Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes, ám a hosszabbítás ügye már most napirenden van. A magyar középpályás korábban jelezte: nem rajta múlik a megállapodás. Közben a Real Madrid érdeklődése is felerősödött, így ha az angol rekordbajnok nem szeretné eladni egyik legértékesebb játékosát, nyárig új kontraktust kell tető alá hoznia. Más a helyzet Andy Robertson esetében: a balhátvéd szerződése idén nyáron lejár, és egy liverpooli újságíró értesülései szerint a klub nem tervez hosszabbítani vele.

Andy Robertson 2017 óta a Liverpool játékosa
Andy Robertson 2017 óta a Liverpool játékosa / Fotó: George Wood

Számomra Robertson távozása biztosra vehető. Most már nincs esély új szerződésre, így el fogja hagyni a klubot

– nyilatkozta David Lynch sportújságíró az Anfield Indexnek

Az Empire of the Kop értesülései szerint egyre sürgetőbbé válik a védelem helyzete a Liverpool számára, hiszen Andy Robertson szerződéséből már csupán négy hónap maradt hátra. Amennyiben nem születik megállapodás a skót balhátvéd a nyáron szabadon igazolhatóvá válik.

Andy Robertson csak másodhegedűs Kerkez Milos mögött

A skót válogatott balhátvéd korábban már megszólalt a szerződésével kapcsolatban. Pályafutása során először fordul elő, hogy nem számít automatikusan első számú választásnak a bal oldalon, miután Kerkez Milos érkezése komoly konkurenciát teremtett számára. A 31 éves védő ezek után hangsúlyozta: továbbra is Liverpoolban szeretne maradni.

Szeretnék-e maradni? Igen, de ez egy nehéz kérdés. Leülök a családommal is, és meghozzuk a döntést. Beszélgettünk erről, de ez magánügy. Tárgyaltam a klubbal, meglátjuk, mit hoz a jövő. A stresszes nyár után most csak próbálom élvezni, hogy a Liverpool játékosa lehetek

– nyilatkozta Robertson, aki a stresszes nyárral egyértelműen Diogo Jota tragédiájára utalt. A skót játékos a klubon belül egyik legjobb barátja volt az autóbalesetben elhunyt portugál támadónak

Információk szerint Robertson a ligán belül válthat, a kiesés ellen menekülő  Tottenham és a West Ham is érdeklődik iránta. 

 

