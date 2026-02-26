RETRO RÁDIÓ

Fogy a remény, az ellenfél szerint is jobb a Fradi

Az odavágó sem győzte meg a bolgár szurkolókat. Hiába az egygólos előny, a vendégdrukkerek szerint a magyar együttes a favorit a csütörtök esti (18:45, M4 Sport) FTC–Ludogorec Európa-liga- mérkőzésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 11:48
Módosítva: 2026.02.26. 14:26
Fradi európa-liga Ludogorec

A FTC–Ludogorec Európa-liga-párharc első felvonásán főleg a félidő előtt több helyzetet kialakító, és végig mezőnyfölényben futballozó magyar rekordbajnok ugyan 2-1-es vereséget szenvedett, ám a meccs képe alapján nem túlzás azt állítani, hogy a visszavágón továbbra is Robbie Keane csapata az esélyes. Úgy tűnik, nem csupán idehaza, hanem Bulgáriában is hasonlóan gondolkodnak a budapesti összecsapásról.

FTC-Ludogorec: Már ötödik alkalommal találkozik ebben a szezonban a magyar és a bolgár bajnok
FTC–Ludogorec: már ötödik alkalommal találkozik ebben a szezonban a magyar és a bolgár bajnok 
Fotó: Czinege Melinda

„Kemény próbatétel vár a Ludogorecre Magyarországon” – írja a helyi portál, a sportal.bg.

A cikk írója sem túl derűlátó a razgardi csapat esélyeit illetően: felidézi a felek korábbi Bajnokok Ligája-selejtezős és Európa-liga-főtáblás összecsapásait, amelyeken a bolgár együttes rendre nem találta az ellenszert a Fradi játékára. Emellett kitért a Ludogorec idei bajnoki botladozásaira is: a Sasok egy kínos vereséget követően érkeznek a Groupama Arénába, miután a hétvégén emberelőnyben sem tudtak pontot szerezni a Botev Plovdiv ellen.

FTC–Ludogorec: Bulgáriában esélyt sem adnak a vendégeknek

A cikkhez számos hozzászólás érkezett a bolgár szurkolóktól, akik szintén pesszimistán látják bolgár zöld-fehér csapat esélyeit:

„A hétvégén tíz ember ellen sem sikerült nyernie a Ludogorecnek, szerintem ma semmi esélyük nincs” – írja az egyik borúlátó hozzászóló.

„A Ferencváros alábecsült minket Razgardban, mivel korábban már többször győzni tudtak ellenünk” – vélekedett egy másik kommentelő, utalva arra, hogy a magyar együttes aligha követi el ugyanezt a hibát Budapesten. 

„Nem sok esélyt adok a Ludogorecnek, a Ferencváros kétségtelenül jobb csapat jelenleg” – fogalmazott a harmadik.

„Högmo nagyon jó edző, de ez a keret nem elég erős az Európa-ligához” – írta a negyedik.

Amennyiben bejön a bolgárok jóslata, a Fradi egy 41 éve tartó negatív sorozatot szakíthat meg: ennyi idő telt el azóta, hogy magyar klub egyenes kieséses párharcot nyert az európai kupaporond tavaszi szakaszában.

 

