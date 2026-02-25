Három ok, emiatt nem bukhat a Fradi az Európa-ligában

Az idegenbeli vereség után csütörtökön hazai pályán harcol az Európa-liga nyolcaddöntőjéért a Ferencváros (18.45, Tv: M4 Sport). A Fradi-Ludogorec meccsen a bulgáriai 1-2 után itthon mindenképpen nyernie kell a magyar bajnoknak. Csak a közelmúlt eseményeit figyelve ez nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, sőt, talán már 90 perc alatt lerendezhető a továbbjutás.

A Fradi-Ludogorec meccsen csakis a győzelem érhet továbbjutást az FTC-nek (Fotó: Czinege Melinda)

A képlet egyszerű: bármilyen egygólos Fradi-sikernél hosszabbításra, majd esetleges tizenegyespárbajra kerül sor. Kétgólos vagy ennél is fölényesebb diadal automatikus továbbjutást jelent. A Tippmixpro fogadási oldalon a legvalószínűbb a Ferencváros győzelme 90 perc alatt (1,63-as szorzó), míg az FTC továbbjutása 1,86-szoros pénzt fizet szemben a bolgárok 1,91-es oddsával.

Összegyűjtöttünk három okot, ezek azt sugallják, hogy az FTC ott lesz az El-nyolcaddöntőben:

1. A közelmúlt hazai eredményei mindenképpen biztatóak. A két csapat a szezonban már harmadszor csap össze a Groupama Arénában. Tavaly augusztusban a BL-selejtezőben 3-0-s, novemberben az Európa-liga alapszakaszában 3-1-es ferencvárosi siker született. Mindkét eredmény most sima, automatikus továbbjutást jelentene.

2. A pillanatnyi forma a Ferencváros mellett szól. Noha a bolgárok odahaza 2-1-re nyertek, a helyzetek alapján a Fradi már az első félidőben gólokkal vezethetett volna. A hétvégi bajnokin a Ludogorec az alapcsapatával kapott ki a Botev ellen, míg a zöld-fehérek több embert lecserélve nagyon könnyen győztek az MTK otthonában 3-1-re.

3. Maguk a bolgárok panaszkodtak amiatt, hogy nem szeretnek idegenben komoly tömeg előtt játszani. Nos, egyelőre nem adtak el minden jegyet a Fradinál, de elképzelhető, hogy csütörtökön telt ház fogadja a csapatokat.

Fradi-Ludogorec: meg kell törni a rossz sorozatot

Magyar csapat utoljára 41 éve nyert párharcot nemzetközi kupák tavaszi szakaszában. Akkor a Videoton az UEFA-kupában egészen a döntőig jutott, ott a spanyol Real Madrid állította meg. A Fradi most ezt a bántóan hosszú, sikertelen időszakot törheti meg. A továbbjutóra az Európa-liga nyolcaddöntőjében portugál ellenfél, a Porto vagy a Braga vár.

