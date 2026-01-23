Veretlenül is bukhat a Fradi az Európa-ligában

A Fradi csütörtök este 1-1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. A pontosztozkodásnak köszönhetően Robbie Keane csapata megőrizte veretlenségét a sorozatban, így a 36 csapatos főtábla hetedik helyén állnak a zöld-fehérek. A magyar rekordbajnok már a hatodik fordulót követően bebiztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban, így a zárófordulóban csupán az automatikus nyolcaddöntőt jelentő, első nyolc hely egyikéért küzd az FTC, amelynek megszerzése a statisztikák alapján bravúr lenne.

A Fradi 4 győzelemmel és 3 döntetlennel a hetedik helyen áll az Európa-ligában Fotó: TumbaszHedi

A mindent eldöntő nyolcadik fordulóban az angol élvonalban szereplő Nottingham Forest otthonába látogat a Ferencváros. Bár a hazaiak jelenleg csak a 16. helyen állnak az Európa-ligában, egy magyar győzelem így is a meglepetésnek számítana. Hasonlóképpen gondolkodik a Football Meets Data statisztikai oldal is, amely mindössze 19% esélyt ad a Robbie Keane fiainak az egyenes ágú továbbjutásra.

A 9-24. hey között végző együttesek plusz párharcot játszanak majd a nyolcaddöntőért.

A Fradinak jelenleg 15 pontja van, és összesen nyolc olyan csapat van mögötte, amely veszélyes lehet rá az utolsó fordulóban. A Betis, a Porto, a Genk, a Crvena zvezda, a PAOK, a Stuttgart, a Celta Vigo és a Bologna is átugorhatja még az FTC-t. Szerencsére a Celta Vigo és a Crvena zvezda egymás ellen lép pályára, azonban a többi rivális egytől-egyig papíron gyengébb gárdával találkozik: némelyik ellenfele már matematikailag is lemondott a továbbjutásról. Kivételt jelent a PAOK, amely az éllovas Lyonnal csap össze, igaz, a franciák már biztosították helyüket a legjobb nyolc között, ami szintén nem az FTC malmára hajtja a vizet.

A veretlenség sem elég a Fradinak

Gyakorlatilag minden tényező a Fradi ellen szól: még akkor sem garantált a nyolcaddöntőbe jutás, ha Angliában döntetlent érnek el a zöld-fehérek. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy a Ferencváros veretlenül esik ki az első nyolcból.

Az utolsó forduló előtt így felesleges túl sokat matekozni: a Fradi sorsa még mindig a saját kezében van, ugyanis egy győzelemmel már matematikailag is biztos a nyolcaddöntő.