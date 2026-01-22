RETRO RÁDIÓ

A Fradi megőrizte veretlenségét az Európa-ligában

A Ferencváros a görög Panathinaikoszt fogadta csütörtökön a Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. A Fradi-Panathinaikosz meccsen két gól esett.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.22.
Módosítva: 2026.01.22.
Fradi európa-liga Panathinaikosz

A meccs előtt az Európa-ligában az FTC egyike volt annak a négy csapatnak, amely hat forduló után veretlenül állt, négy sikere mellett két döntetlent ért el. A Fradi-Panathinaikosz meccs első félidejében nem esett gól, a labdabirtoklás és a helyzetek alapján inkább a magyar csapat játszott fölényben.

Fradi-Panathinaikosz
Yusuf szerezte a Fradi-Panathinaikosz meccs első gólját Fotó: TumbaszHedi

Fradi-Panathinaikosz: Két gól a szünet után

A második félidőben két gól esett. Az 59. percben Zachariassen lövése Palmer-Brown kezén megpattant, a VAR-szoba vizsgálata után a játékvezető bünetőt ítélt. Yusuf végezte el és higgadtan a bal alsó sarokba gurította a labdát (1-0). A 86. percben egyenlítettek a görögök, Zaroury egy csellel tisztára játszotta magát a Ferencváros 16-osának előterében Makreckisszel szemben, majd ballal, 16 méterről, balról, magasan a rövid sarokba bombázott, Gróf hiába vetődött (1-).  

Yusuf gólöröme a Fradi-Panathinaikosz meccsenFotó: TumbaszHedi
Yusuf gólöröme Fotó: TumbaszHedi

Az eredmény nem változott, a Fradi-Panathinaikosz Európa-liga meccs 1-1-re zárult. A magyar csapat megőrizte veretlenségét, a hetedik helyen áll, vagyis továbbra is őrzi pozícióját az első nyolcban, amely automatikusan a nyolcaddöntőben folytathatja.

Az alapszakaszból a 9-24. helyezettekre oda-visszavágós párharc vár a 16 közé kerülésért, a nyolcaddöntőben pedig majd azok közül az együttesek közül kapnak ellenfelet, amelyek az első nyolc között végeztek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu