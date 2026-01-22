RETRO RÁDIÓ

Pánik a Fradi meccse előtt, rengeteg szurkoló maradt jegy nélkül

Több ezer vendégszurkoló maradhat belépő nélkül. Dermesztő hideg vár az Athénból érkező drukkerekre a Fradi–Panathinaikosz meccsen, ráadásul többségük még a Groupama Aréna bejáratáig se jut el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 13:30
Módosítva: 2026.01.22. 14:17
Fradi európa-liga Panathinaikosz Robbie Keane

Görög sajtóértesülések szerint az elmúlt napokban vendégdrukkerek tömegei érkeztek Budapestre abban a reményben, hogy a helyszínen tekinthetik meg a csütörtöki Fradi–Panathinaikosz mérkőzést az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. Azonban úgy fest, többségük nem fog tudni bejutni a Groupama Arénába.

Az érkező görög szurkolók nagy része nem fog bejutni a Fradi-Panathinaikosz meccsre
Az érkező görög szurkolók nagy része nem fog bejutni a Fradi–Panathinaikosz meccsre Fotó: Mediworks

Fradi–Panathinaikosz: kint maradnak a vendégszurkolók

Az sdna.gr információi szerint rengeteg Panathinaikosz-szimpatizáns még a találkozó előestéjén, sőt a meccs előtti órákban is kétségbeesetten próbált jegyhez jutni. Állítólag a belépőt keresők száma meghaladja a 4000-et, miközben a Ferencváros mindössze 1100 jegyet biztosított a vendégszurkolók számára.

Az athéni klub megpróbált többet kérni, ám a magyar rekordbajnok addigra már értékesítette a rendelkezésre álló jegyeket a hazai szurkolók között.

Mindezek tudatában valószínűsíthető, hogy a pórul járt görög drukkerek a stadion környéki kocsmákban és egyéb vendéglátóhelyeken követik majd figyelemmel az összecsapást.

A cikk arra is kitér, hogy a Panathinaikoszra rendkívül embert próbáló találkozó vár, hiszen csütörtök este „dermesztő hideg” lesz a magyar fővárosban, amihez a Görögországban edződött játékosok egyáltalán nincsenek hozzászokva.

A Ferencváros számára kulcsfontosságú lesz a találkozó: egy győzelem akár a legjobb nyolc közé jutást is jelenhet a zöld-fehéreknek. Ráadásul extra pikantériát szolgáltat a meccsnek a két vezetőedző különleges háttértörténete is, hiszen Robbie Keane játékosként Rafa Benítez irányítása alatt játszott a Liverpoolban, ahol az ír szakember korábbi bevallása szerint hűvös volt kettejük kapcsolata. Keane egy szezon után ott is hagyta a Poolt.

 

