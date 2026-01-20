Erre a görögök sem számítottak, Varga Barnabás megint a Fradit segíti?

Varga Barnabás számára kétségtelenül előrelépést jelent a görög élvonalba való igazolás, ám az idény közbeni klubváltással lemarad a Fradi tavaszi Európa-ligás megpróbáltatásairól. A sors furcsa fintora ugyanakkor, hogy a zöld-fehérek soron következő ellenfelével így is sikerült közelebbről megismerkednie: az AEK Athén a hétvégén, a forduló rangadóján kiütéses,

4-0-ás győzelmet aratott a Panathinaikosz felett, amely csütörtökön a Groupama Arénába látogat.

Varga Barnabás először kezdett az AEK Athénban Fotó: Facebook/AEK FC

A magyar válogatott támadó először kapott helyet kezdőként új csapatában. Bár edzője az 56. percben lecserélte őt, bőven volt ideje kitapasztalni az ellenfél erősségeit és gyengeségeit egyaránt, ami akár a Ferencvárosnak is jó hír lehet.

Varga Barnabás súghat a Fradinak?

A csatár alighanem továbbra is szoros kapcsolatot ápol több korábbi csapattársával, hiszen néhányukkal még a válogatottban is találkozhat. Ennek fényében egyáltalán nem lenne meglepő, ha a Fradi–Panathinaikosz (csütörtök, 21:00 M4 Sport) mérkőzést megelőzően néhány hasznos taktikai észrevételt „odacsúsztatna” a zöld-fehéreknek – akár az AEK szakmai stábjától hallott információk alapján.

Ha már nem tudott betalálni az AEK városi riválisa ellen, legalább ilyen módon borsot törhetne a Panathinaikosz orra alá.

Nem csak ez nehezíti a görögök dolgát, hiszen Budapesten más, szokatlan körülményekkel is szembesülhetnek: az előrejelzések szerint a mérkőzés idején mínusz 5 és mínusz 10 fok közötti hőmérséklet várható, ami jelentős különbség a Görögországban megszokott, jóval enyhébb téli időjáráshoz képest.