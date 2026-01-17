Varga Barnabás miatt sürgős döntést hozott a Fradi

Kétségtelen, hogy Varga Barnabás távozása hatalmas űrt hagyott csatárposzton a Fradinál. Ehhez még tétmérkőzésre sem kellett várni, elég volt megnézni a zöld-fehérek spanyolországi edzőtáborának felkészülési meccseit, ahol három találkozón mindössze egyetlen gólt szerzett Robbie Keane csapata. Egyértelmű volt, tehát, hogy mihamarabb szükség van egy gólfelelősre, aki ha nem is maradéktalanul, de legalább részben képes pótolni a magyar válogatott támadót. Most úgy tűnik, végre megtalálta a méltó utódot a Ferencváros.

Elton Acolatse (jobbra) pótolhatja Varga Barnabás (balra) góljait a Fradinál Fotó: MTI/Vajda János

Vidékről érkezik Varga Barnabás utódja

A csakfoci.hu információi szerint gyakorlatilag borítékolható, hogy Elton Acolatse, a DVTK klasszisa tavasszal a Fradiban folytatja. Nemrégiben még arról lehetett olvasni, hogy a Puskás Akadémiánál is kiköthet a támadó, de végül a magyar rekordbajnokot választotta, amire nyomós oka volt. A hírek szerint a holland futballistát elsősorban a nemzetközi kupaszereplés lehetősége győzte meg.

Acolatse idén remek szezont fut: a magyar bajnokságban ősszel hét gólt szerzett és hat gólpasszt osztott ki, utóbbi tekintetében éllovas az NB I-ben. Érkezése ugyanakkor nem könnyíti meg Robbie Keane dolgát az MLSZ úgynevezett "magyarszabályának" betartása szempontjából, amely Varga Barnabás és Tóth Alex távozásával komoly kihívássá vált a zöld-fehérek számára.