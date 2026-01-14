RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabás távozása szörnyű helyzetet okozott a Fradinál

Varga Barnabás távozása óta gólképtelen a magyar rekordbajnok. A Fradinak erősítésre van szükség a csatárposzton.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 10:15
Fradi Varga Barnabás Robbie Keane

Robbie Keane-nek azonnal megoldást kell találnia. Mint ismert, a Ferencváros Spanyolországban készül a tavaszi szezonra, ahol a bajnoki cím megszerzése, és az őszihez hasonló eredményes szereplés a cél az Európa-ligában. A felkészülés ezen szakaszában azonban több a kérdőjel, mint a válasz a zöld-fehérek háza táján. A Fradi két eddigi felkészülési mérkőzésén ugyanis nem talált be az ellenfelek kapujába. Varga Barnabás góljait a Kiel ellen Gruber Zsombor, a Rapid Wien ellen pedig Lenny Joseph és Yusuf igyekeztek pótolni, ám egyelőre mindhiába.

Varga Barnabás nélkül gólképtelen a Fradi
Varga Barnabás nélkül gólképtelen a Fradi Fotó: fradi.hu

A német másodosztályú ellenfél után Bolla Bendegúz osztrák csapata is kifogott a magyar rekordbajnokon. A valósághoz hozzátartozik, hogy az ilyen felkészülési mérkőzéseken nem az eredményen van a hangsúly, viszont a gólhiány mindenképpen aggasztónak bizonyul, főleg bő egy héttel a Panathinaikosz elleni Európa-liga összecsapás előtt. 

Nincs vérbeli center a Fradinál?

Egyelőre nem kaptunk kielégítő választ arra a kulcskérdésre, hogy ki pótolhatja a 4,5 millió euróért távozó Varga Barnabást. Sem Gruber, sem Yusuf nem klasszikus befejező csatár, így egyértelműnek tűnik: a Ferencvárosnak sürgősen szüksége van egy vérbeli középcsatárra, lehetőleg minél hamarabb.

Az elmúlt napokban több lehetséges érkező neve is felmerült: a Diósgyőrből Acolatse, míg a Puskás Akadémiától Lukács Dániel érkezhet a zöld-fehérekhez, ám egyelőre egyik ügyben sem született megállapodás. Azóta Franko Kovacevic nevét is bedobták.

A Ferencváros január 15-én, csütörtökön játssza utolsó felkészülési mérkőzését a spanyolországi edzőtáborban a dán Midtjylland ellen. Egy hétre rá pedig a nemzetközi porondon lesz érdekelt Robbie Keane csapata, amelyet a Győr elleni csúcsrangadó követ az NB I-ben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu