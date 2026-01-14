Varga Barnabás távozása szörnyű helyzetet okozott a Fradinál

Robbie Keane-nek azonnal megoldást kell találnia. Mint ismert, a Ferencváros Spanyolországban készül a tavaszi szezonra, ahol a bajnoki cím megszerzése, és az őszihez hasonló eredményes szereplés a cél az Európa-ligában. A felkészülés ezen szakaszában azonban több a kérdőjel, mint a válasz a zöld-fehérek háza táján. A Fradi két eddigi felkészülési mérkőzésén ugyanis nem talált be az ellenfelek kapujába. Varga Barnabás góljait a Kiel ellen Gruber Zsombor, a Rapid Wien ellen pedig Lenny Joseph és Yusuf igyekeztek pótolni, ám egyelőre mindhiába.

Varga Barnabás nélkül gólképtelen a Fradi Fotó: fradi.hu

A német másodosztályú ellenfél után Bolla Bendegúz osztrák csapata is kifogott a magyar rekordbajnokon. A valósághoz hozzátartozik, hogy az ilyen felkészülési mérkőzéseken nem az eredményen van a hangsúly, viszont a gólhiány mindenképpen aggasztónak bizonyul, főleg bő egy héttel a Panathinaikosz elleni Európa-liga összecsapás előtt.

Nincs vérbeli center a Fradinál?

Egyelőre nem kaptunk kielégítő választ arra a kulcskérdésre, hogy ki pótolhatja a 4,5 millió euróért távozó Varga Barnabást. Sem Gruber, sem Yusuf nem klasszikus befejező csatár, így egyértelműnek tűnik: a Ferencvárosnak sürgősen szüksége van egy vérbeli középcsatárra, lehetőleg minél hamarabb.

Az elmúlt napokban több lehetséges érkező neve is felmerült: a Diósgyőrből Acolatse, míg a Puskás Akadémiától Lukács Dániel érkezhet a zöld-fehérekhez, ám egyelőre egyik ügyben sem született megállapodás. Azóta Franko Kovacevic nevét is bedobták.

A Ferencváros január 15-én, csütörtökön játssza utolsó felkészülési mérkőzését a spanyolországi edzőtáborban a dán Midtjylland ellen. Egy hétre rá pedig a nemzetközi porondon lesz érdekelt Robbie Keane csapata, amelyet a Győr elleni csúcsrangadó követ az NB I-ben.