Borsot törhet a Fradi az Újpest orra alá, megtalálták Varga Barnabás utódját

Óriási a harc a horvát sztárcsatárért. Franko Kovacevicért az Újpest és a Fradi is bejelentkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 19:00
fradi újpest kubatov gábor dárdai pál

Görög és szlovén sajtóhírek szerint mind az Újpest, mind a Fradi bejelentkezett a Celje horvát sztárcsatáráért, Franko Kovacevicért. A 26 éves futballista ebben a szezonban 14 találkozón 11 góllal segítette a bajnoki cím felé a csapatát, a nemzetközi kupákban pedig 28 tétmeccsen 25 gól és 2 gólpassz a mérlege. Nem csoda, hogy Dárdai Pál és Hajnal Tamás is a saját csapatába szeretné tudni a gólvágót.

Franko Kovacevic (balra) vajon a zöld-fehér vagy a lila trikót fogja választani?
Franko Kovacevic (balra) vajon a zöld-fehér vagy a lila trikót fogja választani? Fotó: Charles McQuillan - UEFA

A Fradi vagy az Újpest szerzi meg Franko Kovacevicet?

Néhány nappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy a Dárdai Pál irányította Újpest komoly dobásra készül: a lila-fehérek akár 3 millió eurót (mintegy 1,2 milliárd forintot) is hajlandók lennének kifizetni a horvát játékosért. Ez klubrekordot jelentene, hiszen az Újpest története során még soha nem áldozott ekkora összeget egy futballistára.

A helyzetet azonban nehezíti, hogy nemcsak a lilák érdeklődnek, ugyanis a Ferencváros is szeretné a soraiban tudni Franko Kovacevicet - írta a Csakfoci.hu.

A Gazzetta.gr görög sportlap is beszámolt az értesülésekről, megjegyezve, hogy a horvát támadó ideális utódja lehet Varga Barnabásnak, aki a múlt héten az AEK Athénhoz szerződött. A magyar csatár azóta már tétmérkőzésen is bemutatkozott új csapatában, az Arisz ellen csereként állt be, a végeredmény pedig 1-1-es döntetlennel zárult.

Franko Kovacevic góljai:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
