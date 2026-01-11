Nem úgy sikerült Varga Barnabás első meccse az AEK Athénban, ahogy tervezte

Sajnos, ahogy várható volt, Varga Barnabás csak a kispadon kezdte a vasárnapi Arisz-AEK Athén görög bajnokit. A 31 éves magyar csatár viszont csereként beállva máris debütált új csapatában – bár sikerülhetett volna jobban.

Varga Barnabás csereként beállva debütált az Arisz-AEK Athén (1-1) bajnokin (Fotó: AEK Athén)

Varga Barnabás mindössze egy hete tartózkodik Görögországban, mióta orvosi vizsgálatra érkezett az AEK-hez. Kedden pedig érkezett a hivatalos bejelentés, hogy a Fraditól távozó 31 éves csatár az athéniaknál folytatja a pályafutását. Szerdán pedig a klub közösségi oldalára már fel is került egy videó Varga első görögországi edzéséről. Ám hiába csatlakozott csak pár napja a csapathoz, a magyar válogatott focista máris bemutatkozhatott – igaz, csak csereként.

Arisz-AEK Athén: Varga Barnabás debütálása

A Varga nélkül felálló AEK Athén már a 8. percben megszerezte a vezetést az Arisz otthonában Aboubakary Koita révén, de mindössze három percig örülhetett. Fredrik Jensen ugyanis a 11. percben egyenlíteni tudott. Sőt, a hazaiak az 57. percben ismét a kapuba találtak, de Dudu találatát szabálytalanság miatt érvénytelenítették, így maradt a döntetlen. Ezután következett Varga Barnabás debütálása, aki a 66. percben Robert Ljubicic helyére állt be csereként.

A magyar csatár a maradék 24 percbent ötször ért labdába, ebből egyszer az ellenfél kapuja előtt. Ennyi idő alatt hét párharcot vívott meg, kettőt a földön, ötöt pedig a levegőben. Előbbiből egyet sem, utóbbiból viszont hármat megnyert. Varga emellett kétszer tisztázott, és egy szabálytalanságot is elkövetett.

Kapura egyelőre nem volt veszélyes, de ami még nagyobb baj, hogy a mérkőzés végén már senki, így maradt az 1-1-es döntetlen, és nem sikerült győztes meccsen debütálnia, ahogy azt vélhetően ő és a csapat is eltervezte.

