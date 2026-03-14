Gáspár Győző: „Mindannyiunknak ott kell lennünk a Békemeneten”

A roma showman idén sem hagyja ki a Békemenetet, melynek során minden alkalommal sok százezren állunk ki a magyar kormány békepolitikája mellett. Idén március 15-én az eddigieknél is fontosabb, hogy hallassuk a hangunkat és megüzenjük Brüsszelnek, nem támogatjuk a háborús törekvéseiket, vagyis nemet mondunk arra, hogy magyar katonákat és adófizetői forintokat küldjünk Ukrajnába. Gáspár Győző már készül a vasárnapi Békemenetre, melynek végén részt vesz a Kossuth téren tartandó állami ünnepségen is – írja a Bors.

Gáspár Győző: „Adjunk hálát Istennek, hogy mi itt élhetünk Magyarországon, ahol béke van”

„Az idei március 15-e fontos dátum lesz. Azt gondolom és remélem, hogy megtartjuk minden idők legnagyobb Békemenetét.”

Ennek a napnak, most valóban a békéről kell szólnia, hiszen elég, ha körbenézünk a világban és láthatjuk, hogy a békére van most a legnagyobb igény.

„A baloldal ki meri mondani, hogy nincs háború, miközben négy éve éppen a szomszédunkban zajlik egy és a Közel-Keleten is harcok dúlnak. Forrong a világ… Én azt mondom, mindannyian adjunk hálát Istennek, hogy mi itt élhetünk Magyarországon, ahol béke van. Itt nyugodtan sétálhatunk az utcán és gond nélkül utazhatunk egyik városból a másikba és nem kell félnünk attól, hogy belekeveredünk egy tűzharcba, vagy megszólalnak a szirénák” – kezdte a Borsnak Gáspár Győző.

A roma showman ugyanakkor hozzátette, a Békemenet egy politikamentes rendezvény, így abban bízik, hogy a baloldali szavazok közül is sokan értik meg az üzenetet és eljönnek, hogy egy nemzetként vonulhassunk a békéért. „A Békemenet sosem volt pártpolitikai esemény és most sem kell annak lennie. Azt gondolom, hogy pártállástól függetlenül, mindannyiunknak el kellene mennünk, hogy megmutassuk Európának és a világnak, hogy mi, magyarok egy emberként állunk ki a béke mellett” – fogalmazott Gáspár Győző.