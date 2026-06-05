Kitolta a mellét: így üzent a dögös magyar DJ-lány

Az elképesztően híres és népszerű magyar DJ-lány, a dögös Regán Lili hatalmas lendülettel veti bele magát a nyári szezonba, ám előtte teret és időt hagy egy kis testi-lelki, mentális felkészülésnek. Mindezt nem akármilyen pózban jelentette be!

A dögös Regán Lili elképesztő bejelentéssel érkezett a nyárra (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Regán Lili dögös képpel jelentette be nyári terveit

Két hét pihenés után veti bele magát a nyári buliszezonba a szexi DJ. Nem akármire készül: félszáznál is több fellépése lesz a nyáron.

Regán Lili nem semmi képpel üzente meg, mennyire telített a nyári naptára. A DJ egy dögös fekete bikiniben, mellét kitolva, napozva árulta el, hogy pörgős időszaka előtt elmenekül kicsit pihenni, majd olyan erővel tér vissza, hogy sokan csak kapkodnák a fejüket, ha annyira zsúfolt hetei lennének, mint neki.

Sokak kedvenc DJ-je nem fog unatkozni az idei nyáron, szinte az ország összes pontján feltűnik majd gyönyörű kék hajával és nem utolsósorban a szédítő buijaival.

Lili nagyon szép vagy és nekem is te vagy a kedvenc Dj!

Eszméletlenül gyönyörű szépség!

– olvadoznak rajongói kedvencük fotója láttán, s már alig várják, hogy élőben is láthassák, hallhassák Regán Lilit.

Kétség sem fér hozzá, hogy ámulatba ejtő helyszínekről fog bejelentkezni Regán Lili, akinek az alábbi képére kattintva láthatod a nyári fellépéshelyszíneit!