RETRO RÁDIÓ

Dögös szettben mutatta meg alakját a szexi lemezlovas

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Lángra lobbantotta az Instagram népét a magyar DJ. Regán Lili elképesztően jól néz ki legújabb fotóján.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 14:00
Módosítva: 2026.06.03. 16:02
instagram lemezlovas regán lili

Nem lehet szó nélkül elmenni Regán Lili legújabb fotója mellett. A hazai lemezlovas már jól ismert az egyedi stílusáról, amit legutóbbi szettje is tökéletesen tükröz.

Elképesztő ruhában mutatta meg alakját Regán Lili
Elképesztő ruhában mutatta meg alakját Regán Lili Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili testhezálló overallban lépett fel a Budapest Parkban 

Regán Lili egy szűk, barna overallban pózol, ami kiemeli a lemezlovas tökéletes alakját. A csillogó strasszokkal díszített ruha, ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Lili egyik fellépésére készült a Budapest Parkban. A merész ruha, kék haja és az ékszerei még extrémebbé teszik az összképet. 

Bár a lemezlovas a posztban megemlítette legújabb dalának a mérföldkövét is, valószínűleg a rajongókat most sokkal inkább a látvány hozta lázba:

24. helyen a HEAL ME a YouTube felkapott zenék listáján. 75 ezer megtekintés 2 nap alatt, ezzel megdöntve minden korábbi rekordomat! Nagyon köszönöm, hogy már most ennyien szeretitek

– köszönte meg a rajongóinak a támogatást Regán Lili.

A bejegyzést hamar elárasztották a rajongók és nem győzték dicsérni a magyar lemezlovas legújabb képét: 

„De gyönyörű szép vagy, elképesztő” – írta az egyik követő az Instagram-poszt alá. 

„Elbűvölően gyönyörű” – jegyezte meg egy másik kommentelő. Természetesen a dicsérő hozzászólások mellett helyet kaptak azok is, akik szavakkal nem tudták kifejezni, mennyire tetszik nekik a DJ legújabb fotója, ők tüzes és szívecskés emojikat hagytak a hozzászólásban.

Ne maradj le Regán Lili legújabb Instagram-posztjáról:

 

 

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