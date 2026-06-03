Dögös szettben mutatta meg alakját a szexi lemezlovas

Nem lehet szó nélkül elmenni Regán Lili legújabb fotója mellett. A hazai lemezlovas már jól ismert az egyedi stílusáról, amit legutóbbi szettje is tökéletesen tükröz.

Elképesztő ruhában mutatta meg alakját Regán Lili Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili testhezálló overallban lépett fel a Budapest Parkban

Regán Lili egy szűk, barna overallban pózol, ami kiemeli a lemezlovas tökéletes alakját. A csillogó strasszokkal díszített ruha, ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Lili egyik fellépésére készült a Budapest Parkban. A merész ruha, kék haja és az ékszerei még extrémebbé teszik az összképet.

Bár a lemezlovas a posztban megemlítette legújabb dalának a mérföldkövét is, valószínűleg a rajongókat most sokkal inkább a látvány hozta lázba:

24. helyen a HEAL ME a YouTube felkapott zenék listáján. 75 ezer megtekintés 2 nap alatt, ezzel megdöntve minden korábbi rekordomat! Nagyon köszönöm, hogy már most ennyien szeretitek

– köszönte meg a rajongóinak a támogatást Regán Lili.

A bejegyzést hamar elárasztották a rajongók és nem győzték dicsérni a magyar lemezlovas legújabb képét:

„De gyönyörű szép vagy, elképesztő” – írta az egyik követő az Instagram-poszt alá.

„Elbűvölően gyönyörű” – jegyezte meg egy másik kommentelő. Természetesen a dicsérő hozzászólások mellett helyet kaptak azok is, akik szavakkal nem tudták kifejezni, mennyire tetszik nekik a DJ legújabb fotója, ők tüzes és szívecskés emojikat hagytak a hozzászólásban.

Ne maradj le Regán Lili legújabb Instagram-posztjáról: