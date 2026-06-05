Villám csapott a horgászó fiúba, édesapja szeme láttára történt a felfoghatatlan tragédia

Tragikus baleset történt Amerikában, egy 18 éves fiatalember életét vesztette, miután villámcsapás érte kajakozás közben a Blackwater folyón.

A tinédzser a folyón horgászott, majd hirtelen belecsapott a villám Fotó: unsplash

A villámcsapás a fiatal életét követelte

Michael Aiden Vargas május 31-én, a déli órákban tartózkodott a vízen, amikor a hirtelen villámcsapás érte. A villámcsapás következtében a fiatal kiesett a kajakjából és eltűnt a vízben.

A középiskolai tanulmányait nemrég befejező Vargas éppen azzal töltötte az idejét, amit a legjobban szeretett, a természetben volt, a vízen, édesapja társaságában. Családja szerint a fiatalember egész életében szoros kapcsolatot ápolt a vízzel és a szabadtéri tevékenységekkel.

A helyi hírügynökségek beszámolói szerint a tragédiát Vargas apja és több szemtanú is látta. Miután a villám lesújtott és a fiú a vízbe zuhant, azonnal a keresésére indultak. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) munkatársait körülbelül 12 óra 25 perckor értesítették az eltűnt kajakosról.

A keresési műveletben több mentőegység vett részt. Hosszas kutatás után a fiatalembert megtalálták és kiemelték a vízből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A helyszínen halottnak nyilvánították.

z FWC legmélyebb részvétét fejezi ki Michael Aiden Vargas családjának és szeretteinek ebben a rendkívül nehéz időszakban

– közölte a szervezet a helyi sajtó beszámolói szerint.

Michael Aiden Vargas a Utah állambeli Washington Terrace városában született. Ismerősei és családtagjai szerint már kisgyermekkora óta rajongott a horgászatért. Szenvedélye egész életét végigkísérte. Édesapja 50. születésnapját például közös mélytengeri horgászattal ünnepelték. A fiatalt szülei, testvérei és barátai gyászolják - írja a People.