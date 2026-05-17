Pánik a fedélzeten: villám csapott egy repülőgépbe percekkel a felszállás után

Ijesztő pillanatokat élhettek át az utasok egy easyJet járatán, miután a repülőgépet villámcsapás érte alig néhány perccel a felszállás után az Egyesült Királyságban. A gép május 14-én, csütörtökön 14:22-kor indult a Gatwick Airport repülőtérről Milánó felé, amikor váratlanul villám csapott bele.

A repülőgép utasai sértetlenül megúszták az ijesztő esetet Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A repülőgép pilótái a leszállás mellett döntöttek

A személyzet a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal úgy döntött, hogy megszakítják az utat, és visszafordulnak Londonba. A repülőgép végül biztonságosan landolt Gatwicken, sérülésről nem érkezett jelentés.

Az easyJet szóvivője megerősítette az incidenst, hangsúlyozva, hogy az utasok és a személyzet biztonsága minden esetben elsődleges szempont. Mint közölték, a modern repülőgépeket kifejezetten úgy tervezik, hogy ellenálljanak a villámcsapásoknak, és az elektromos áramot biztonságosan elvezessék az utasoktól.

A repülőgépek fel van szerelve a villámcsapások biztonságos elviselésére, és a repülés biztonsága egyetlen ponton sem volt veszélyeztetve. A pilóta rutinszerű leszállást hajtott végre, melynek során frissítőkkel láttuk el az utasokat a terminálon, és intézkedtünk arról, hogy egy másik személyzet és repülőgép biztosítsa az utat Milánóba, még aznap este.

Bár a történtek sokkolónak tűnhetnek, a szakértők szerint a villámcsapások nem számítanak ritka jelenségnek a légi közlekedésben. A meteorológiai szolgálatok adatai alapján egy utasszállító repülőgépet átlagosan évente egyszer vagy kétszer ér villámcsapás. A gépeket ezért speciális védelemmel látják el, hogy az ilyen helyzetek ne okozzanak komolyabb veszélyt.

A protokoll szerint minden villámcsapást követően kötelező teljes körű műszaki átvizsgálást végezni a repülőgépen, hogy kizárják az esetleges sérüléseket. Szakértők kiemelték, hogy évtizedek óta nem történt olyan kereskedelmi repülőgép-szerencsétlenség, amelyet közvetlenül villámcsapás okozott volna - írja a Daily Star.