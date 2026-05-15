Elveszett repülőtéri poggyászokat vásárol – Most elárulta, mi volt a legundorítóbb dolog, amit valaha talált

A 26 éves Scott Fensome eredetileg vízvezeték-szerelőként dolgozott, amikor beütött a Covid-járvány, és miután fizetés nélküli szabadságra küldték, úgy döntött, valami egészen mást szeretne kezdeni a karrierjével. A brit férfi elkezdett online aukciókkal foglalkozni, ekkor találkozott az elveszett poggyászokkal. Ha ugyanis egy elveszett repülőtéri bőröndért három hónapon át senki sem jelentkezik, azt árverésre bocsátják. Scott a TikTokon és az Instagramon dokumentálja, milyen dolgokat talál bennük.

Egy árverésen vette meg a hónapokig tárolt poggyászt. Fotó: Ivan Shimko / unsplash.com – Képünk illusztráció

Bár Scott több ruhadarabot is megtartott magának az elveszett poggyászokból – köztük egy 1900 dolláros Prada mellényt –, akadtak olyan leletek is, amelyek valóban hátborzongatóak voltak. A tartalomgyártó a UNILAD-nek felidézte, amikor kinyitott egy undorító tárgyat, amely majdnem meghánytatta.

Nem sokkal azután, hogy elkezdtem, találtunk egy tárolódobozt, és erjesztett halcsontok voltak benne. Annyira undorító volt, hogy nem tudtam, mi az, aztán jöttek a kommentek, amelyekben azt írták, hogy erjesztett halcsontok.

– magyarázta. „Valamilyen ételhez lehetett” – tette hozzá Scott, majd megjegyezte, hogy a halcsontokat a szabályok szerint három hónapig tárolhatták, mielőtt az Egyesült Királyságban értékesített elveszett poggyászok közé kerültek volna.

Eleinte nem lehetett érezni a szagát, mert egy selyem tárolóban volt, de mivel TikTok-videót vettem fel, ki kellett nyitnom. Majdnem elhánytam magam; öklendeztem, undorító volt.

Az üzletember azt is elmondta, hogy különösen meglepte ez a gusztustalan ételmaradvány, mert ugyanabban a ládában talált egy édes pudingot is, amelynek egész kellemes illata volt.

Scott a Covid óta vásárol elveszett poggyászokat. Lényegében teljesen új ruhatárat szerzett az elmúlt években vásárolt elveszett bőröndökből, köztük azzal a rendkívül drága Prada darabbal is.

Felmerül a kérdés: sajnálja-e poggyászok eredeti tulajdonosait?

Valamennyire igen. Voltak alkalmak, amikor arra gondoltam, én eléggé ki lennék akadva, de a folyamat során minden egyes tárgyat címkéznek és nyilvántartásba vesznek. Tudják, hol hagyták őket, ezért sokszor úgy érzem, az embereket egyszerűen nem érdekli eléggé. Ha akarták volna [visszaigényelni a poggyászt], három hónapjuk volt rá.

– mondta Scott, aki minden bizonnyal abban reménykedik, hogy többé nem talál halcsontokat.